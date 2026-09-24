Joan Mir Absen dari MotoGP Jepang dan Mandalika 2026, Ini Penyebabnya

Honda HRC Castrol mengonfirmasi Joan Mir akan absen pada dua balapan beruntun ke depan (Foto: Honda HRC Castrol)

HONDA HRC Castrol mengonfirmasi Joan Mir akan absen pada dua balapan beruntun ke depan. Kondisinya ternyata cukup mengkhawatirkan menurut Kepala Tim Medis MotoGP, dr. Angel Charte.

“Berdasarkan saran dari dr. Angel Charte dan timnya di Dexeus University Hospital, Joan Mir tidak akan berpartisipasi dalam ronde ke-16 dan 17 MotoGP 2026,” bunyi pernyataan HRC, dikutip Kamis (24/9/2026).

1. Berbagai Gejala

Joan Mir melaju di MotoGP San Marino 2026 (Foto: Honda HRC Castrol)

Joan Mir terpaksa mundur dari MotoGP San Marino serta mundur dari MotoGP Austria 2026 pekan lalu. Setelah itu, ia menjalani pemeriksaan mandiri di Barcelona, Spanyol, untuk mengetahui kondisinya.

dr. Angel Charte mengungkap apa yang menimpa juara dunia MotoGP 2020 itu. Menurutnya, Joan Mir menderita berbagai gejala yang memengaruhi energi dan performanya selama beberapa bulan terakhir.

“Joan Mir telah mengalami berbagai gejala yang memengaruhi energi dan performanya selama beberapa bulan terakhir, dengan tingkat keparahan yang belakangan ini meningkat; penyebabnya saat ini belum dapat dipastikan,” kata dr. Angel Charte, dikutip dari Crash.

"Mengingat gejala-gejala tersebut terus berlanjut dan cukup parah, Mir telah menjalani serangkaian pemeriksaan di Rumah Sakit Universitas Dexeus guna mendapatkan diagnosis yang pasti,” imbuhnya.