Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Erick Thohir Akhirnya Buka Suara soal Absennya Rizki Juniansyah di Asian Games 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |12:13 WIB
Menpora Erick Thohir Akhirnya Buka Suara soal Absennya Rizki Juniansyah di Asian Games 2026
Lifter andalan Indonesia, Rizki Juniansyah. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Kontingen Indonesia harus menerima kenyataan pahit dalam perhelatan Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Lifter andalan Tanah Air, Rizki Juniansyah, dipastikan tidak dapat memperkuat Merah Putih di ajang multievent tersebut.

Kepastian ini muncul setelah Court of Arbitration for Sport (CAS) resmi menolak permohonan pencabutan penangguhan sementara atau provisional suspension. Sanksi itu sebelumnya dijatuhkan oleh International Weightlifting Federation (IWF) terhadap sang peraih emas Olimpiade Paris 2024.

Meskipun merasa sangat menyayangkan absennya atlet kebanggaan tersebut, pemerintah meminta semua pihak untuk tetap tenang. Seluruh elemen olahraga nasional diminta menghormati proses hukum dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan negatif.

1. Klarifikasi Masalah Whereabouts

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir menegaskan perkara yang tengah melilit peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu sama sekali tidak berkaitan dengan penggunaan zat atau substansi terlarang.

 “Perlu digarisbawahi bahwa sangkaan terhadap Rizki bukan soal penggunaan substansi terlarang, tapi soal pelaporan kehadiran atau whereabouts. Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di CAS dan tidak berspekulasi mendahului keputusan akhir dari proses tersebut,” jelas Erick dalam keterangan resminya, Selasa (29/9/2026).

Menpora Erick Thohir (Dok Kemenpora)
Menpora Erick Thohir (Dok Kemenpora)

Sebagai bentuk tanggung jawab moril kepada atlet nasional, Kemenpora bergerak cepat. Pemerintah langsung membangun koordinasi intensif bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI).

Langkah sinergi ini diambil untuk memastikan bahwa sang atlet mendapatkan pendampingan hukum secara maksimal selama proses sidang di CAS berjalan.

 “Kemenpora terus berkoordinasi dengan KOI dan PABSI untuk mengawal bersama proses kasus ini. Kita ingin memastikan Rizki mendapatkan pendampingan yang maksimal dan dapat menjalani proses ini dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/40/3244789/amri_dan_nita_kalah_di_final_asian_games_2026_pp_pbsi-G60u_large.jpg
Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Sempat Unggul Jauh, Amri/Nita Gagal Juara Usai Ditumbangkan Jiang Zhen Bang/Wei Yaxin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/40/3244649/jadwal_final_bulu_tangkis_asian_games_2026_nomor_perorangan_sudah_diketahui-n5el_large.jpg
Jadwal Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Amri/Nita dan Leo/Daniel Sumbang 2 Emas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/43/3244646/mengenal_teqball_yang_jadi_cabang_olahraga_baru_di_asian_games_2026-pEcn_large.jpg
Mengenal Teqball, Cabor Baru di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/40/3244762/leo_rolly_carnando_dan_daniel_marthin-OGZa_large.jpg
Lolos Final Asian Games 2026, Leo/Daniel Siap Menggila demi Kawinkan Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/43/3244749/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_asian_games_2026_hingga_senin_28_september-P24U_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Senin 28 September Pukul 21.00 WIB: Indonesia Posisi 15, Ketinggalan dari Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/40/3244728/simak_profil_alwi_farhan_yang_melakoni_debutnya_di_asian_games_2026-JYAw_large.jpg
Profil Alwi Farhan, Tunggal Putra Indonesia yang Debut di Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement