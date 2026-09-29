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Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Sempat Unggul Jauh, Amri/Nita Gagal Juara Usai Ditumbangkan Jiang Zhen Bang/Wei Yaxin

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |09:53 WIB
Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Sempat Unggul Jauh, Amri/Nita Gagal Juara Usai Ditumbangkan Jiang Zhen Bang/Wei Yaxin
Amri dan Nita kalah di final Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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AMRI Syahnawi/Nita Violina Marwah kalah di final Asian Games 2026 cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda campuran. Menghadapi Jiang Zhen Bang/Wei Yaxin di final yang berlangsung di Ichinomiya, Aichi Prefecture, Jepang pada Selasa (29/9/2026) pagi WIB, Amri/Nita kalah 19-21 dan 8-21.

Hasil ini membuat Amri/Nita harus puas merebut medali perak Asian Games 2026. Meski begitu, pencapaian ini masuk kategori luar biasa bagi Amri/Nita.

Amri/Nita berjuang maksimal di Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Amri/Nita berjuang maksimal di Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Ini merupakan yang pertama sejak 2014, nomor ganda campuran Indonesia meraih medali perak di cabang olahraga Asian Games. Pasangan Indonesia terakhir yang melakukannya adalah Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita memulai pertandingan dengan baik. Ia sempat kejar-mengejar angka dengan Jiang Zhen Bang/Wei Yaxin, mulai dari 4-4, 6-6 hingga 7-7.

Sampai akhirnya di interval game pertama, Amri Nita unggul 11-10 atas sang lawan. Selepas interval, Amri/Nita sempat tancap gas.

Lewat permainan taktsk, juara Indonesia Masters Super 100 2024  itu unggul 18-13! Melihat fakta ini, Amri/Nita hanya butuh tiga poin untuk mengunci game pertama.

 

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