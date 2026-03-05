Advertisement
SPORTS SPORT LAIN

Sejarah! Lifter Rizki Juniansyah Terima 2 Sertifikat Penghargaan dari Guinness World Records

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |13:02 WIB
Sejarah! Lifter Rizki Juniansyah Terima 2 Sertifikat Penghargaan dari Guinness World Records
Rizki Juniansyah resmi mendapatkan 2 sertifikat penghargaan dari Guinness World Records. (Foto: Instagram/@rjuniansyah_)
A
A
A

LIFTER atau atlet Angkat Besi Nasional, Rizki Juniansyah, menerima dua sertifikat penghargaan dari Guinness World Records (GWR). Sertifikat itu sebagai pengukuhan rekor yang dicetak Rizki Juniansyah di SEA Games 2025.

Rekor yang dipecahkan Rizki Juniansyah adalah nomor heaviest weightlifting 79 kg total (male) dan heaviest weightlifting 79 kg clean & jerk (male). Rekor itu praktis membanggakan olahraga angkat besi Tanah Air.

1. Buah Kerja Keras Rizki Juniansyah

Rizki Juniansyah resmi mendapatkan 2 sertifikat penghargaan dari Guinness World Records. (Foto: Instagram/@gwrindonesia)
Rizki Juniansyah resmi mendapatkan 2 sertifikat penghargaan dari Guinness World Records. (Foto: Instagram/@gwrindonesia)

Pelatih Rizki Juniansyah, Tri Yanto, mengatakan bangga dengan pencapaian yang diraih sang anak didik. Prestasi itu buah kerja keras Rizki Juniansyah saat melahap berbagai menu latihan.

"Dengan hormat, saya mewakili penyerahan rekor Guinness World Records, tidak hanya satu tapi dua. Selamat Rizki Indonesia bangga," kata Tri Yanto, Okezone mengutip dari Instagram @gwr.indonesia, Kamis (5/3/2026).

2. Ungkapan Kebahagiaan Rizki Juniansyah

Rizki Juniansyah senang resmi memegang rekor dunia setelah menerima sertifikat dari Guinness World Records. Prestasi itu sebagai bukti Rizki Juniansyah terus meningkatkan kemampuannya.

"Saya resmi pemegang rekor dunia Heaviest weightlifting 79 kg total (male) dan “Heaviest weightlifting 79 kg clean & jerk (male) yang dicatatkan dalam SEA Games 2025," kata Rizki Juniansyah.

 

