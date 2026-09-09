Berstatus Juara Olimpiade, Rizki Juniansyah Tak Terbebani Target Medali Asian Games 2026

JAKARTA - Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, menghadapi tantangan baru pada debutnya di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu akan tampil di kelas 85 kg putra, setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg.

1. Tak Terbebani Target Juara

Status juara Olimpiade membuat ekspektasi terhadap Rizki cukup tinggi menjelang Asian Games yang digelar di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September - 4 Oktober 2026. Namun, ia menilai target medali bukan sebuah beban, melainkan motivasi untuk tampil maksimal.

"Sebenarnya bukan beban bagi saya. Itu sebagai motivasi untuk semangat lagi buat bertanding," kata Rizki usai acara pengukuhan Kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna GBK, Jakarta pada Rabu (9/9/2026).

Rizki memilih menjaga kondisi mental agar tuntutan meraih medali tidak mengganggu penampilannya di arena. Ia tidak ingin target yang sudah ditetapkan menjadi beban.

"Kalau dijadikan beban, pertandingan saya bisa jelek. Jadi saya tetap bawa enjoy," ujar Rizki.

Rizky Juniansyah di Olimpiade Paris 2024 @rjuniansyah_

Tantangan lain yang harus dihadapi Rizki adalah beradaptasi dengan kelas 85 kg putra. Saat ini berat badannya berada di kisaran 78 kg sehingga peningkatan bobot menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan.

"Saya naik berat badan bukan asal naik, tapi harus mempunyai power yang bermanfaat buat bertanding," tutur atlet berusia 23 tahun itu.

Pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Rizki akan tampil di kelas berbeda dengan Rahmat Erwin Abdullah yang turun di 75 kg. Sebelumnya, kedua lifter tersebut sempat diproyeksikan tampil di kelas 75 kg.