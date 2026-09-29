Jadwal Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Amri/Nita dan Leo/Daniel Sumbang 2 Emas?

Jadwal Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 nomor perorangan di mana Leo/Daniel siap beraksi, sudah diketahui (Foto: NOC Indonesia)

ICHINOMIYA – Jadwal Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 nomor perorangan sudah diketahui. Akankah Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menyumbang medali emas?

Perebutan medali emas cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor perorangan akan digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Selasa (29/9/2026) pagi WIB. Indonesia mengirimkan dua wakilnya ke babak final.

1. Amri/Nita ke Final

Amri/Nita lebih dulu melangkah ke partai puncak di sektor ganda campuran. Mereka mengalahkan ganda campuran nomor 1 dunia Feng Yan Zhe/Huang Dongping, 21-12 dan 21-14.

Di final, Amri/Nita akan menghadapi wakil China lainnya yakni Jiang Zhen Bang/Wei Yaxin. Partai ini dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB alias giliran pertama.

Setidaknya, medali perak ada di tangan Amri/Nita. Tapi, mereka tentu ingin menyepuhnya menjadi emas. Apalagi, Indonesia sudah lama tidak meraih kepingan mulia itu di ganda campuran Asian Games.

Emas terakhir Indonesia di ganda campuran terakhir disumbangkan pasangan Christian Hadinata/Ivana Lie pada edisi 1982. Patut dinanti apakah mereka bisa menyamai raihan itu atau tidak.