Penampilan Belum Maksimal, Pebiliar Australia Lilly Evaluasi Diri di Predator Pro Billiard Series 2026

BADUNG - Pebiliar asal Australia, Lilly Meldrum, secara terbuka menyatakan performanya pada laga awal ajang Predator Pro Billiard Series Indonesia 2026 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Badung, Bali, masih belum berada di level terbaiknya akibat tempo permainan yang lambat serta sejumlah kesalahan sendiri.

1. Main Tanpa Beban

“Agak sedikit lambat, saya membuat banyak kesalahan. Tetapi lawan saya bermain dengan baik,” ujar Lilly, dikutip Selasa (29/9/2026).

Meskipun menghadapi awal turnamen yang kurang memuaskan, Lilly menegaskan tetap berupaya mengerahkan kemampuan terbaiknya di atas meja tanpa terbebani oleh target atau ekspektasi yang terlalu tinggi.

“Saya berharap bisa bermain sebaik yang saya bisa. Saya tidak memiliki ekspektasi atau tekanan terhadap diri saya,” katanya.

Lilly Beldrum. (Foto: Instagram/lillymeldrum_)

2. Menikmati Turnamen

Lebih lanjut, Lilly mengungkapkan kejuaraan dunia ini menghadirkan atmosfer yang berbeda, sehingga fokus utamanya adalah menikmati setiap momen pertandingan sekaligus merasa puas atas usahanya.