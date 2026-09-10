Rakernas PB POBSI 2026 Hasilkan Sejumlah Terobosan Inovatif, Ini Program Kerjanya

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Rakernas PB POBSI) melahirkan usulan-usulan inovatif untuk biliar Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, meyakini rakernas kali ini akan bermanfaat untuk perkembangan biliar Indonesia.

1. Rakernas POBSI

Rakernas PB POBSI berlangsung di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026). Dalam agenda rapat kali ini, para pengurus memaparkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta Program Kerja (proker) untuk tahun 2027.

Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, memimpin jalannya rapat kerja nasional tersebut. Rakernas diawali LPJ yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB POBSI, Achmad Fadil Nasution.

Menurut pengamatan Okezone, LPJ kegiatan PB POBSI tahun ini itu diterima dengan baik oleh kuorum. Para Pengurus Provinsi (Pengprov) yang hadir mengapresiasi kinerja PB POBSI.

Rakernas POBSI (Aziz Indra)

Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan program kerja (proker) yang terdiri dari tiga kategori, yakni proker organisasi, proker bidang pembinaan dan prestasi (binpres), serta proker umum. Setelah pemaparan itu, para peserta rapat mengajukan tanggapan serta usulan.

Ada beberapa poin penting untuk proker PB POBSI tahun 2027. Pada proker organisasi, fokus utama untuk tahun depan adalah melakukan penyelarasan dan merapikan dari sisi internal.

Kemudian pada proker binpres, salah satu yang menjadi fokus adalah penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (kejurnas) dan Pool Series dengan jumlah disiplin yang lebih banyak. Selain itu, ada juga wacana untuk menggelar Liga Biliar Indonesia.