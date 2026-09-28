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Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Leo/Daniel Lolos ke Final Usai Hajar Kim Won-ho/Seo Seung-jae!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |10:03 WIB
Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Leo/Daniel Lolos ke Final Usai Hajar Kim Won-ho/Seo Seung-jae!
Leo dan Daniel lolos ke final Asian Games 2026 setelah menang atas Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. (Foto: Humas PP PBSI)
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LEO Rolly Carnando/Daniel Marthin lolos ke final Asian Games 2026 cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putra. Di semifinal yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang pada Senin (28/9/2026) pagi WIB, Leo/Daniel menang dengan skor 21-11 dan 21-14!

Di final yang berlangsung Selasa (29/9/2026), Leo/Daniel akan menantang pemenang semifinal lain yang mempertemukan Liang Wei Keng/Wang Chang (China) vs Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia). Jika Fajar/Fikri lolos ke final, itu berarti tercipta All Indonesian Final di nomor ganda putra.

Leo/Daniel melaju mulus ke final Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Leo/Daniel melaju mulus ke final Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Jalannya Pertandingan

Gim pertama dimulai, Leo/Daniel langsung mengambil inisiatif serangan. Mereka membuat Kim/Seo kesulitan hingga unggul jauh 6-2 di laga-laga awal.

Performa apik tersebut juga membuat Leo/Daniel unggul di interval gim pertama 11-7. Begitu juga setelah interval, Leo/Daniel tidak mengendurkan serangan.

Gim pertama akhirnya menjadi milik Leo/Daniel berkat permainan apik dan konsistensi mereka. Leo/Daniel memenangkan gim pembuka dengan skor 21-11.

Dominasi Leo/Daniel berlanjut ke gim kedua. Leo/Daniel bahkan memulainya dengan begitu meyakinkan unggul jauh 6-0 atas Kim/Seo.

 

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