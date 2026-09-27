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Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Terhenti, Alwi Farhan Melaju ke Semifinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |14:19 WIB
Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Terhenti, Alwi Farhan Melaju ke Semifinal
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
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AICHI – Hasil kontras harus diterima oleh dua tunggal putra Indonesia pada babak perempatfinal bulu tangkis nomor individu Asian Games 2026. Sang peringkat satu dunia, Jonatan Christie terpaksa harus angkat kaki, sementara Alwi Farhan sukses mengamankan tiket babak semifinal usai menyingkirkan lawannya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Minggu (27/9/2026) siang WIB.

Jonatan kalah dari wakil Singapura Loh Kean Yew dengan poin 14-21 dan 19-21. Sementara itu, Alwi meraih kemenangan atas wakil Taiwan Chou Tien-Chen dengan poin 21-10 dan 21-11.

1. Perjuangan Jonatan Christie Terhenti

Jonatan Christie tampak kesulitan saat menghadapi Loh Kean Yew, meski begitu ia tetap berusaha menampilkan pola permainan terbaiknya sejak awal gim pertama. Upaya tersebut agar mereka dapat mengumpulkan poin demi poin.

Jonatan sementara waktu tertinggal 9-10 dari Loh. Jonatan pun berusaha dengan keras untuk mengejar ketertinggalannya dari lawan.

Dalam gim pertama, Jonatan harus mengakui ketangguhan lawan. Pasalnya, dia menelan kekalahan dengan catatan poin 14-21 dari Loh.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Dalam gim kedua, Jonatan berusaha bangkit. Namun, Loh memberikan perlawanan cukup ketat sehingga Jonatan kesulitan meladeninya.

Saat ini Jonatan tertinggal 13-14 dari Loh. Pada akhirnya, Jonatan harus mengakui ketangguhan lawan karena kalah dengan poin 19-21.

 

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