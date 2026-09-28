Hasil Asian Games 2026: Atlet Balap Sepeda BMX Jasmine Azzahra Setyobudi Raih Perunggu untuk Indonesia!

ATLET balap sepeda BMX, Jasmine Azzahra Setyobudi, berhasil meraih medali perunggu di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Jasmine berhasil mencatatkan waktu ketiga terbaik di final women's cycling BMX racing.

Perlombaan tersebut berlangsung di Nagoya Velodrome BMX Race Course, Nagoya, Jepang pada Senin (28/9/2026) pagi WIB. Jasmine merupakan salah satu dari dua atlet Indonesia yang tampil di babak final itu. Satu atlet lainnya adalah Amellya Nur Sifa.

Jasmine Azzahra Setyobudi meraih medali perunggu di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

1. Kalah dari Wakil Jepang dan China

Dalam perlombaan tersebut, Jasmine mencatatkan waktu 34,932 detik untuk menempati peringkat ketiga. Ia tertinggal dari wakil China, Wanyi Liao yang menduduki peringkat kedua dengan catatan waktu 34,500 detik.

Lalu di peringkat pertama ada atlet tuan rumah, Sae Hatakeyama yang mencatatkan 33,401 detik. Sae Hatakeyama berhak meraih medali emas dalam perlombaan tersebut.

Kemudian disusul Wanyi Liao yang mendapat medali perak, dan Jasmine Azzahra yang membawa pulang medali perunggu. Sementara, Amellya Nur Sifa harus puas berada di peringkat kelima.