Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Amri/Nita Tembus Semifinal Usai Pulangkan Wakil Korea Selatan

AICHI – Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, berhasil memastikan diri lolos ke semifinal bulu tangkis Asian Games 2026. Mereka sukses mengamankan tiket ke babak semifinal usai berjuang melalui pertarungan tiga gim yang dramatis.

Kepastian tersebut didapat setelah ganda campuran Merah Putih ini menundukkan perwakilan Korea Selatan, Jeong Na-eun/Jo Song-hyun, dengan skor akhir 21-9, 12-21, 21-19. Pertarungan tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Minggu (27/9/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita tampil begitu percaya diri melawan Jeong/Jo dalam awal gim pertama. Hal itu membuat Amri/Nita begitu mudah mendapatkan poin demi poin.

Amri/Nita sementara waktu unggul 7-1 atas Jeong/Jo. Amri/Nita pun berusaha mempertahankan dominasi permainan sehingga terus menambah poin.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Jeong/Jo akhirnya harus mengakui ketangguhan Amri/Nita. Pasalnya, mereka takluk dari Amri/Nita dengan catatan poin 9-21.

Dalam gim kedua, Jeong/Jo berusaha bangkit dengan pola permainan lebih agresif. Hal tersebut pun menyulitkan Amri/Nita.

Sementara waktu Amri/Nita tertinggal 5-9 dari lawan. Amri/Nita pun berusaha keras untuk segera dapat mengejar ketertinggalannya dari lawan.