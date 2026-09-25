Hasil 16 Besar Bulu Tangkis Asian Games 2026: Amri/Nita ke Perempatfinal, Joaquin/Fadia Kandas

Simak hasil 16 besar Bulu Tangkis Asian Games 2026 yang melibatkan dua wakil Indonesia (Foto: X/@INABadminton)

ICHINOMIYA – Hasil bulu tangkis Asian Games 2026 nomor perorangan yang melibatkan wakil Indonesia sudah diketahui. Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melaju ke perempatfinal sementara Nikolaus Joaquin/Siti Fadia Silva Ramadhanti terhenti.

Dua pertandingan itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang pada Jumat (25/9/2026) sore WIB. Amri/Nita bertanding lebih dulu menghadapi duet Jepang, Yuta Watanabe/Maya Taguchi.

Laga tersebut berlangsung sengit sehingga harus selesai dalam tiga gim. Amri/Nita sempat ketinggalan dari Watanabe/Taguchi pada gim pertama dengan skor 9-21.

Namun pada gim kedua dan ketiga, duet Indonesia itu tampil impresif. Amri/Nita berhasil menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 21-18 dan 21-15.

Pada pertandingan lainnya, Nikolaus Joaquin/Siti Fadia Silva Ramadhanti tumbang di babak 16 besar. Keduanya kalah dari wakil Thailand, Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat.

Sejak gim pertama, Nikolaus/Fadia menghadapi perlawanan sengit dari duet Thailand tersebut. Hingga akhirnya, mereka tumbang pada gim pertama dengan skor 24-26.