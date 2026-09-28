Segini Hadiah Uang yang Diterima Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Usai Juara Singapore Open 2026

Segini Hadiah Uang yang Diterima Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Usai Juara Singapore Open 2026 (WTA)

JAKARTA - Petenis putri Indonesia, Aldila Sutjiadi, bersama pasangannya asal Selandia Baru, Erin Routliffe, berhasil menjadi juara nomor ganda putri WTA 500 Singapore Open 2026. Aldila Sutjiadi pun berhak mendapatkan hadiah hingga mencapai Rp1 miliar!

1. Juara Singapore Open 2026

Pada laga final, pasangan Aldila/Erin berhasil mengalahkan pasangan asal China, Tang Qianhui/Xu Yifan. Pertandingan itu digelar di OCBC Arena, Singapura, Minggu (27/9/2026).

Aldila/Erin berhasil menang dalam 2 set langsung yakni dengan skor 6-3 dan 6-2.

Usai laga itu, Aldila tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya. "Kami sangat senang bisa meraih trofi di sini," katanya dalam postingan akun WTA, dikutip Senin (28/9/2026).

Di sisi lain, Erin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak.

"Terima kasih banyak atas segala dukungan Anda, dan kami sangat menantikan sisa tahun ini," ucapnya.

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2. Hadiah Juara Singapore Open 2026

Aldila/Erin masing-masing berhak mendapatkan hadiah juara sebesar USD61.540 atau sekitar Rp1,1 miliar.

Total hadiah uang pada Singapore Open 2026 naik drastis dibandingkan gelaran tahun lalu. Pasalnya, kini Singapore Open berstatus turnamen WTA 500.