Tenis Makin Naik Daun, 262 Perempuan Adu Skill dan Eksplorasi Kuliner di Jakarta!

OLAHRAGA raket, termasuk tenis, semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari gaya hidup aktif masyarakat. Aktivitas olahraga kini tidak hanya berkaitan dengan kebugaran, tetapi juga berkembang menjadi ruang untuk membangun interaksi sosial dan komunitas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase masyarakat Indonesia yang rutin berolahraga mencapai 37,16 persen pada 2024. Salah satu jenis olahraga yang cukup digemati saat ini adalah tenis. Bahkan pencarian informasi terkait olahraga raket disebut meningkat 1.200 persen dalam dua tahun terakhir, hal itu menunjukkan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap jenis olahraga tersebut.

Tennis Cup 2026 digelar pada 19-20 September 2026. (Foto: Okezone)

1. Gelar Tennis Cup pada 19-20 September 2026

Melihat perkembangan itu, PT Lautan Natural Krimerindo, produsen FiberCreme, menggelar FiberCreme Tennis Cup 2026 di Ancol Tennis Warehouse (ATW), Jakarta. Ajang yang berlangsung pada 19–20 September 2026 tersebut mempertemukan 262 peserta perempuan dalam pertandingan tunggal dan ganda.

Melalui kegiatan ini, FiberCreme menghadirkan olahraga tenis tidak hanya sebagai kompetisi, tetapi juga sebagai ruang untuk berinteraksi dan menikmati aktivitas bersama. Semangat tersebut menjadi bagian dari kampanye #EnakBisaSehat, yang mengajak masyarakat menjalani gaya hidup aktif dengan cara yang menyenangkan.

“Melalui FiberCreme Tennis Cup 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman yang membuat aktivitas fisik terasa menyenangkan dan lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Bagi kami, hidup sehat semestinya tetap bisa dinikmati, termasuk melalui momen olahraga bersama,” ujar Juwono Hartanto, Chief Commercial Officer PT Lautan Natural Krimerindo.

Juwono mengatakan, FiberCreme Tennis Cup 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-9 FiberCreme sekaligus menyambut Hari Jantung Sedunia yang diperingati setiap 29 September.

2. Olahraga dan Eksplorasi Kuliner

Selain pertandingan tenis, FiberCreme Tennis Cup 2026 menghadirkan ruang interaksi bagi peserta dan pengunjung melalui komunitas serta berbagai kreasi kuliner. Sejumlah sajian yang dihadirkan antara lain Power Serve Cookies, Recovery Smoothies, Ace Latte, dan Match Point Cendol.

Salah satunya, Match Point Cendol, merupakan kreasi cendol dengan FiberCreme Inside yang resepnya dikurasi oleh pakar kuliner Nusantara, William Wongso. Pengunjung yang hadir juga menikmati sajian dari tenant partner, antara lain Dawet Ireng dan Susu Soya Pak Mien.