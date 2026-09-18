5 Petenis Pria Terkaya di 2026, Nomor 1 Kantongi Rp3,4 Triliun dari Juarai Berbagai Turnamen!

PETA kekuatan tenis putra dunia mengalami pergeseran besar dalam beberapa tahun terakhir. Pensiunnya sejumlah ikon legendaris seperti Roger Federer, Rafael Nadal, dan Andy Murray membuka jalan bagi wajah-wajah baru untuk mendominasi panggung utama.

Daftar petenis berpenghasilan tertinggi saat ini disusun murni berdasarkan perolehan hadiah uang resmi dari ATP, bukan sekadar popularitas maupun kesepakatan sponsor.

Berikut 5 Petenis Pria Terkaya di 2026:

1. Novak Djokovic (Total Pendapatan: USD194.831.590 atau sekira Rp3,4 Triliun)

Novak Djokovic. (Foto: Instagram/djokernole)

Berada di puncak piramida yang tak tersentuh, sang legenda asal Serbia memegang rekor absolut 24 gelar Grand Slam dan pekan terbanyak sebagai petenis nomor satu dunia. Di usianya yang menginjak 39 tahun, pundi-pundi uang hadiah turnamen milik Djokovic bahkan mencapai lebih dari tiga kali lipat pendapatan petenis di peringkat kedua, menjadikannya penguasa mutlak sejarah tenis modern.

2. Alexander Zverev (Total Pendapatan: USD74.057.475 atau sekira Rp1,3 Triliun)

Alexander Zverev

Zverev telah menjadi penantang gelar konsisten selama hampir satu dekade dengan mengantongi 24 titel ATP dan medali emas Olimpiade 2021. Di tahun ini, ia akhirnya memecahkan telur Grand Slam-nya lewat kemenangan di French Open dan menambahkan trofi US Open setelah menundukkan Ben Shelton.

Meski sedang bersinar, Zverev masih perlu waktu jika ingin mengejar pencapaian yang sudah ditorehkan Djokovic saat ini.

3. Jannik Sinner (Total Pendapatan: USD69.543.958 atau sekira Rp1,2 Triliun)

Jannick Sinner. ig/jannicksin

Petenis asal Italia berusia 25 tahun ini melesat tajam berkat mental kompetitifnya yang dingin dan konsistensi permainannya yang luar biasa. Sinner sukses merengkuh gelar juara di turnamen bergengsi, termasuk back-to-back Australian Open (2024, 2025), US Open 2024, serta Wimbledon edisi 2025 dan 2026.