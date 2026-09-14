Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Alexander Zverev Usai Juara US Open 2026

NEW YORK – Keberhasilan Alexander Zverev menjuarai ajang US Open 2026 tidak hanya menorehkan prestrasi dalam sejarah karier tenisnya, tetapi juga membawanya pada gelimang kekayaan fantastis. Petenis asal Jerman tersebut sukses mengamankan gelar Grand Slam keduanya tahun ini setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Ben Shelton, di partai final, Senin (14/9/2026) dini hari WIB.

Pertandingan final US Open 2026 yang berlangsung sengit di Flushing Meadows ini mempertemukan dua pemain yang sama-sama memburu sejarah. Bagi Zverev, kemenangan ini menjadi penebusan manis untuk mengangkat trofi US Open pertamanya.

Sementara itu, Ben Shelton harus puas keluar sebagai runner-up dan membawa pulang hadiah besar atas pencapaian impresifnya sepanjang turnamen.

1. Bawa Pulang Nyaris 100 Miliar!

Kompetisi akbar US Open tahun ini mencatatkan sejarah baru sebagai turnamen dengan total kompensasi pemain terbesar di dunia tenis. Panitia penyelenggara menggelontorkan total hadiah fantastis senilai USD 108 juta (Rp1,9 triliun) atau meningkat sekira 20 persen jika dibandingkan dengan edisi tahun sebelumnya.

Alexander Zverev. (Foto: Instagram/usopen)

Lonjakan prize pool ini membuat nominal cek kemenangan melonjak drastis dibanding Grand Slam lainnya. Menurut laporan dari Sportsbible, Senin (14/9/2026), sebagai juara tunggal putra, Zverev berhak atas hadiah uang tunai sebesar USD 5,5 juta (Rp97 miliar).

Di sisi lain, Ben Shelton selaku runner-up tetap mengantongi nominal menggiurkan senilai USD 2,8 juta. Selisih USD 2,7 juta (Rp49 miliar) menjadi tambahan motivasi tersendiri di laga final meski trofi utama tetap menjadi fokus utama di lapangan.