Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Petenis Andalan Indonesia Janice Tjen, Terpaksa Lewatkan Asian Games 2026 demi Hindari Sanksi WTA

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |01:01 WIB
Kisah Sedih Petenis Andalan Indonesia Janice Tjen, Terpaksa Lewatkan Asian Games 2026 demi Hindari Sanksi WTA
Petenis Indonesia, Janice Tjen. (Foto: Instagram/janicetjen)
A
A
A

PUKULAN telak harus diterima oleh tim tenis Indonesia setelah salah satu andalan terbaik Merah Putih, Janice Tjen, dipastikan absen dari ajang Asian Games 2026. Keputusan berat ini terpaksa diambil bukan karena masalah cedera, melainkan akibat benturan jadwal turnamen yang sangat ketat.

Petenis asal Jakarta berusia 24 tahun itu harus mematuhi regulasi ketat dari Women's Tennis Association (WTA) yang mewajibkannya tampil di ajang tingkat tinggi. Penyelenggaraan Asian Games 2026 ternyata berbarengan secara langsung dengan agenda turnamen WTA 1000 wajib di Beijing, China.

Sebagai atlet profesional berperingkat tinggi,yakni menempati posisi nomor 36 dunia, Janice terikat komitmen mutlak untuk mengikuti kalender resmi WTA Tour tersebut. Aturan ini mencakup keharusan tampil di turnamen wajib level 1000 seperti di Indian Wells, Miami, Madrid, hingga Beijing.

1. Keputusan Sulit

Melalui akun Instagram pribadinya, Janice membagikan curahan hatinya mengenai keputusan paling sulit dalam kariernya. Ia mengaku harus mengubur impiannya sementara waktu untuk membela panji Merah Putih di multievent terbesar se-Asia tersebut.

Janice Tjen (WTA Tennis)
Janice Tjen (WTA Tennis)

Pihak manajemen dan timnya sebenarnya telah berupaya mengajukan permohonan khusus agar mendapatkan lampu hijau untuk tampil di Asian Games 2026 yang digelar di Aichi-Nagoya, Jepang tersebut. Sayangnya, konfirmasi resmi yang diterima dari pihak WTA menyatakan permohonan pengecualian tersebut ditolak mentah-mentah.

“Setelah banyak pertimbangan, saya harus mengambil keputusan sulit bahwa saya tidak bisa tampil di Asian Games tahun ini yang berlangsung bersamaan dengan ajang wajib WTA 1000 di Beijing,” tulis Janice Tjen di media sosial pekan lalu.

“Kami sudah mendapat konfirmasi dari WTA bahwa sayangnya saya belum mendapat pengecualian untuk berlaga di Asian Games,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/43/3242723/timnas_voli_putri_indonesia-EYwo_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Nepal di Asian Games 2026: Garuda Pertiwi Menang 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/43/3242718/cdm_tim_indonesia_todotua_pasaribu-LI6Y_large.jpg
Jelang Asian Games 2026, CdM Todotua Pasaribu Wakili Indonesia Bawa Obor di Jantung Kota Nagoya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/40/3242626/amri_syahnawi_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti_terpilih_sebagai_kapten_tim_bulu_tangkis_indonesia_di_asian_games_2026-uPkN_large.jpg
Amri Syahnawi dan Siti Fadia Ditunjuk Jadi Kapten Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/40/3242598/simak_kisah_taufik_hidayat_sebagai_tunggal_pertama_dan_terakhir_indonesia_yang_sukses_juara_asian_games_beruntun-3JWy_large.jpeg
Kisah Taufik Hidayat, Pebulu Tangkis Tunggal Pertama dan Terakhir Indonesia yang Sukses Back to Back Juara Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/40/3242581/simak_kisaran_kekayaan_ratu_tenis_asia_tenggara_alexandra_eala_yang_ngotot_tampil_di_asian_games_2026-pIDQ_large.jpg
Segini Kisaran Kekayaan Ratu Tenis Asia Tenggara Alexandra Eala yang Ngotot Tampil di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/43/3242571/simak_jadwal_timnas_voli_putra_indonesia_di_asian_games_2026-h06t_large.jpg
Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026: Misi Sabet Medali Pertama
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement