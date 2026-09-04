5 Petenis Supercantik yang Paling Memikat Sepanjang Masa, Nomor 1 Mantan Ratu Tenis Dunia

ADA 5 petenis supercantik yang paling memikat sepanjang masa yang menarik untuk dibahas. Kompetisi tenis putri tidak hanya sekadar panggung pertarungan ketat di atas lapangan, tetapi juga wadah untuk merayakan pesona dan ketangguhan para atletnya.

Menggabungkan keunggulan fisik, prestasi gemilang, dan gaya busana yang memukau, olahraga ini sukses memikat jutaan penggemar global layaknya perpaduan antara ajang olahraga dan majalah mode. Karena itulah ada sejumlah atlet tenis yang layak dinobatkan sebagai yang tercantik. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Petenis Supercantik yang Paling Memikat Sepanjang Masa:

1. Maria Sharapova

MARIA SHARAPOVA

Berada di puncak daftar, Maria Sharapova menjelma sebagai ikon sejati yang mendominasi panggung tenis dunia sepanjang kariernya dari 2001 hingga 2020. Mantan petenis nomor satu dunia selama 21 minggu ini merupakan peraih lima gelar Grand Slam dengan total 36 trofi serta medali Olimpiade 2012.

Paras cantiknya mengantarkannya pada berbagai gelar seperti "Atlet Tercantik di Dunia" dan jajaran wanita terseksi versi global, sementara kecerdasan bisnisnya menghasilkan pendapatan lebih dari 300 juta dolar dari sponsor elit, lini busana, hingga merek permen miliknya, Sugarpova.

2. Ana Ivanovic

Ana Ivanovic

Mantan petenis nomor satu dunia asal Serbia ini memadukan penampilan anggun dengan gaya bermain yang cepat dan agresif di atas lapangan. Sepanjang kariernya, Ana Ivanovic berhasil mengamankan 15 gelar Tur WTA termasuk satu trofi tunggal Grand Slam, yang turut mendongkrak popularitasnya hingga digandeng oleh merek-merek elit seperti Adidas, Rolex, dan Samsung.

Kecantikan alami dan karismanya membuat istri mantan pesepak bola Bastian Schweinsteiger ini langganan masuk dalam daftar wanita terseksi di dunia, serta sempat tampil dalam berbagai medium hiburan termasuk video gim.

3. Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard

Petenis asal Kanada ini berhasil mencuri perhatian publik berkat kecepatan pukulan groundstroke, performa impresif, serta tubuh atletisnya sejak memulai karier profesional pada 2005. Bouchard menorehkan sejarah sebagai pemain kelahiran Kanada pertama yang memenangkan gelar juara junior Wimbledon (2012), menembus final Wimbledon (2014), dan mencapai peringkat tertinggi dunia di posisi nomor 5.