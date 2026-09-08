3 Tim yang Berpeluang Dibela Veda Ega Pratama di Moto3 2027, Nomor 1 CFMoto Aspar Team!

SEBANYAK 3 tim yang berpeluang dibela Veda Ega Pratama di Moto3 2027 akan diulas Okezone. Berstatus sebagai rookie, rider 17 tahun tersebut tampil impresif di Moto3 2026.

Hingga seri ke-13 Moto3 2026, Veda Ega Pratama duduk di posisi tujuh klasemen dengan 97 angka. Veda Ega Pratama hanya terpaut enam angka dari Valentin Perrone di posisi enam.

Melihat performa di atas, ada peluang Veda Ega Pratama membela tim lain di Moto3 2027. Menurut penelusuran Okezone, ada tiga tim yang berpeluang diperkuat rider kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta pada Moto3 2027.

Berikut 3 tim yang berpeluang dipegang Veda Ega Pratama di Moto3 2027:

1. CFMoto Aspar Team

Medio April 2026, pengamat MotoGP Hendry Wibowo mengungkap ada salah satu tim di Moto3 yang mengincar Veda Ega Pratama. Menurut bocoran informasi yang didapat Hendry Wibowo, tim yang mengincar Veda Ega Pratama merupakan tim yang eksis di Moto3, Moto2 dan pernah memiliki tim di MotoGP.

“Saya dapat bocoran kalau Veda sudah mulai diintip-intip oleh banyak tim papan atas di Moto3. Saya sempat bertemu seorang narasumber dari Indonesia yang kebetulan dekat dengan tim-tim di Moto3, Moto2 dan MotoGP,” kata Hendry Wibowo dalam program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone pada pertengahan April 2026.

“Saat itu, ia (narasumber asal Indonesia) dijapri salah satu bos tim Moto3 dan menunjukkan chat-nya kepada saya. Saat ini timnya berada di Moto3, Moto2 dan sempat ada di MotoGP. Bosnya ini mengatakan tertarik kepada bakatnya Veda dan dianggap sebagai pembalap potensial,” lanjut Hendry Wibowo.

Mengacu kepada tim yang eksis di Moto3 dan Moto2 tapi tidak ambil bagian di MotoGP 2026, jawabannya adalah Aspar. Terkhusus di Moto3 2026, Aspar begitu menggila. Maximo Quiles saat ini memuncaki klasemen sementara Moto3 2026 dengan 256 angka, unggul 97 poin atas Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) di posisi dua.

Selain itu, akun @asparteam baru-baru ini mengunggah foto Veda Ega Pratama dan CFMoto Aspar Team, Maximo Quiles. Apakah ini tanda Veda Ega Pratama hengkang ke Aspar Team untuk Moto3 2027?