Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kisah Sedih Timnas Basket Indonesia, Resmi Tersingkir dari Asian Games 2026 meski Belum Upacara Pembukaan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |04:01 WIB
Kisah Sedih Timnas Basket Indonesia, Resmi Tersingkir dari Asian Games 2026 meski Belum Upacara Pembukaan
Timnas Basket Putra Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/perbasi.ina)
A
A
A

PERJALANAN Timnas Basket Putra Indonesia di ajang Asian Games 2026 harus berakhir lebih cepat dari perkiraan. Skuad Garuda dipastikan tersingkir di fase grup setelah menelan kekalahan ketiga secara beruntun dalam babak penyisihan yang digelar di Aichi-Nagoya, Jepang tersebut.

Pada laga pamungkas Grup A yang dihelat di Aichi International Arena, Jepang, Minggu 13 September 2026, Timnas Basket Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi. Duel sengit itu berakhir dengan skor 89-100 untuk kemenangan wakil Asia Barat tersebut.

Hasil minor ini menyempurnakan dua kekalahan telak yang diderita Timnas Basket Indonesia pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Skuad Merah Putih sebelumnya sempat dihantam tuan rumah Jepang dengan skor 53-98 serta ditekuk Korea Selatan 48-102.

Akibat rentetan hasil buruk tersebut, Timnas Basket Indonesia tertahan di dasar klasemen akhir Grup A dengan mengantongi tiga poin dari tiga laga. Alhasil, peluang untuk melangkah ke babak knock-out resmi tertutup rapat.

1. Angkat Koper Lebih Cepat

Kegagalan ini melahirkan sebuah fakta unik sekaligus getir bagi kontingen bola basket Indonesia. Karena jadwal penyisihan cabang olahraga (cabor) basket bergulir lebih awal, skuad Garuda terpaksa harus angkat koper dan pulang ke Tanah Air sebelum upacara pembukaan Asian Games 2026 resmi digelar pada 19 September mendatang.

Timnas basket putra Indonesia kalah dari Arab Saudi di Asian Games 2026 (Instagram/@perbasi.ina)
Timnas basket putra Indonesia kalah dari Arab Saudi di Asian Games 2026 (Instagram/@perbasi.ina)

Padahal, pertandingan melawan Arab Saudi sempat berjalan sangat ketat sejak kuarter pertama dengan kedua tim saling kejar angka. Timnas Basket Indonesia bahkan sempat memberikan perlawanan sengit di detik-detik akhir pertandingan lewat aksi gemilang Abraham Grahita dan Derrick Xzavierro.

Abraham Grahita tampil sebagai pencetak angka terbanyak bagi Indonesia dengan sumbangan 22 poin. Sementara itu, Derrick Xzavierro mengoleksi 14 poin, disusul Yudha Saputera dengan 13 poin, serta Andakara Prastawa yang mencetak 12 poin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/40/3242396/tomoka_miyazaki-bSQ7_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik asal Jepang Tomoka Miyazaki, Siap Hancurkan Dominasi An Se Young di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/40/3242504/alwi_farhan-xCf8_large.jpg
Berkat Latihan Bareng Legenda Jepang Kento Momota, Alwi Farhan Siap Menggila di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/40/3242488/alwi_farhan-9Qgh_large.jpg
3 Pebulutangkis Muda Tunggal Putra Indonesia Siap Gebrak Asian Games 2026, Targetkan Bawa Pulang Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/40/3242275/rachel_allesya_rose-5TWG_large.JPG
Latih Tanding Lawan Pasangan Jepang Jelang Asian Games 2026, Ganda Putri Indonesia Dapat Modal Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/40/3242218/tim_bulu_tangkis_indonesia-W4iS_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Mantapkan Persiapan Asian Games 2026, Gelar Latih Tanding di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/40/3242166/alexander_eala-e50n_large.jpg
Kisah Ratu Tenis Asia Tenggara Alexandra Eala, Terancam Sanksi WTA demi Bela Filipina di Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement