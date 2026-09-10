Hasil Asian Games Aichi-Nagoya 2026: Timnas Basket Indonesia Kalah 53-98 dari Jepang

Hasil Asian Games Aichi-Nagoya 2026: Timnas Basket Indonesia Kalah 53-98 dari Jepang (Ilustrasi/Dok Perbasi)

NAGOYA - Timnas Basket Putra Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan hasil kurang maksimal. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan tuan rumah Jepang.

Pertandingan itu berlangsung di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada Kamis (10/9/2026). Dalam laga tersebut, Timnas Basket Putra Indonesia kalah telak dengan skor 53-98.

Jalannya Pertandingan

Jepang langsung mengambil kendali permainan sejak tip-off. Tim tuan rumah mampu mencetak 29 poin pada kuarter pertama dan membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan.

Anak asuh David Singleton hanya mampu menghasilkan enam poin pada kuarter pembuka. Jepang pun menutup kuarter pertama dengan keunggulan 29-6 atas Indonesia.

Pebasket Timnas Indonesia Derrick Michael Xzavierro (Instagram/@derrickmichael_)

Memasuki kuarter kedua, Yudha Saputera dan kawan-kawan berusaha bermain lebih rapi. Tim pelatih menerapkan kombinasi pertahanan zona dan pengawalan untuk mengurangi tekanan dari para pemain Jepang.

Namun, kualitas Yuto Kawashima dan kawan-kawan masih sulit diimbangi penggawa Merah Putih. Indonesia hanya mampu menambah 12 poin, sedangkan Jepang mencetak 26 angka pada kuarter kedua.

Keunggulan Jepang semakin melebar hingga menutup paruh pertama pertandingan. Skor 55-21 membuat Indonesia harus mengejar defisit 34 angka pada dua kuarter tersisa.

David Singleton terus melakukan rotasi pemain untuk mencari komposisi terbaik. Andakara Prastawa, Vincent Kosasih, serta dua pemain naturalisasi Lester Prosper dan Anthony Beane mendapat kesempatan untuk membantu Indonesia mengejar ketertinggalan.

Meski sudah mengubah pola pertahanan, Jepang tetap mampu menemukan celah. Saat Indonesia memperketat zona pertahanan, Kazuma Tsuya masih mampu melepaskan tembakan tiga angka.