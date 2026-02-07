Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Topgolf Hadirkan Sensasi Baru Main Golf

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |03:02 WIB
Topgolf Hadirkan Sensasi Baru Main Golf
Topgolf menghadirkan sensasi baru bermain golf buat pencinta olahraga tersebut (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
JAKARTA – Topgolf menawarkan sensasi baru bermain golf di Indonesia. Menggandeng Telkomsel, ada paket bundling yang menyasar pelanggan SIMPATI dan Halo di wilayah Jabodetabek.

Kolaborasi ini menggabungkan kebutuhan konektivitas digital dengan pengalaman bermain golf dalam satu penawaran. Melalui Paket Telkomsel x Topgolf, pelanggan memperoleh kuota internet 30 GB.

Selain itu, pelanggan akan mendapatkan voucer bermain 2 jam di Regular Bay Topgolf pada hari kerja (Senin–Jumat). Harga paket dibanderol mulai Rp175.000.

1. Kebutuhan Penggemar Golf

Golf Asian Games 2018

Paket ini tersedia eksklusif melalui aplikasi MyTelkomsel hingga 31 Desember 2026. Penawaran berlaku bagi pelanggan prabayar dan pascabayar yang berada di wilayah Jabodetabek.

VP B2B/G2C Business Telkomsel, Jockie Heruseon menyatakan, layanan baru ini berupaya untuk menyesuaikan gaya hidup pelanggan. Ia mengklaim pihaknya memahami kebutuhan para pelanggan, terkhusus yang hobi berolahraga golf.

"Melalui brand SIMPATI dan Halo, kami berupaya menghadirkan layanan digital lifestyle yang relevan dengan gaya hidup pelanggan,” kata Jockie, dikutip Sabtu (7/2/2026).

“Dengan paket ini, pelanggan bisa tetap terkoneksi dengan 30 GB dari Telkomsel sekaligus mendapatkan pengalaman Topgolf kelas dunia. Ini merupakan bentuk nyata komitmen Telkomsel mewujudkan layanan beyond connectivity yang relevan, menyenangkan, dan bernilai tambah,” imbuhnya.

Kuota 30 GB dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan digital selama sebulan, termasuk berbagi momen saat bermain. Sementara itu, voucer 2 jam Regular Bay berlaku untuk maksimal enam orang dalam satu bay dan tidak dapat digunakan pada akhir pekan maupun hari libur nasional.

Pembelian dilakukan melalui MyTelkomsel dengan mencari Paket Telkomsel x Topgolf. Setelah transaksi, kuota internet aktif otomatis dan kode voucer dikirim melalui SMS dari 777 untuk kemudian ditunjukkan ke Guest Service Topgolf saat penukaran.

 

