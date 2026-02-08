4 Pegolf Muda Raih Tiket ke Faldo Junior Tour Asia Grand Final

BOGOR – Faldo Series Indonesia menyelesaikan putaran akhir dari 2 kategori yang dimainkan: Faldo Junior Tour dan Faldo Future Tour di Gunung Geulis Country Club (West Course), Bogor, Jawa Barat. Empat nomor di Faldo Junior Tour yang dipertandingkan menghasilkan 4 pemenang di masing-masing kelompok umur.

Atlet Sumatra Utara, Kifata Aftar, akhirnya berhasil keluar sebagai juara kelas U-21 ke bawah. Pegolf berusia 18 tahun tersebut bisa melepaskan diri dari kejaran Kenneth Henson Sutianto (DKI Jakarta) yang sempat memimpin hingga 7 hole pertama.

1. Double Bogey

Sania Talita Wahyudi beraksi di turnamen golf Faldo Series Indonesia (Foto: Faldo Series Indonesia)

Sayang, 1 double bogey dan 1 bogey yang dibuat Kenneth di 2 hole akhir 9 hole pertama justru melapangkan jalan lawan di back nine. Hingga putaran akhir selesai, Kifata yang mengumpulkan total 216 (3-di atas-par) berhasil unggul 1 pukulan dari Kenneth (217).

“Hari ini saya bener-bener enggak ngeliat live score sama sekali, terus enggak expect juga bakal menang. Tiba-tiba pas nyampe live score ternyata, aku yang menang. Kaget sih dari situ juga. Main aman saja tiba-tiba dapat hasilnya,” ujar Kifata dalam keterangan resmi, Minggu (8/2/2026).

“Hari ini prinsip bermainnya tetap sama sih. Nggak maksa buat birdie. Tetap jalanin prosesnya terus, ikutin step by step saja,” tambahnya.

Di kelas U-16, William Justin Wijaya berhasil mengatasi perlawanan dua pesaingnya, Yujun Cha (Sim’s Academy) dan Fadhlan Azzam Atmajah (Sumut). Atlet berusia 16 tahun tersebut bermain luar biasa dengan mencetak skor 69 (2-di bawah-par) sehingga jadi pemuncak klasemen U-16 dengan skor 213 (even par).

“Hari ini mainnya lebih bagus. Sesuai game plan semuanya. Tapi, yang paling penting putt-putt yang penting berhasil masuk. Makanya hasilnya bisa lebih bagus hari ini,” kata Justin.

“Key factor-nya sih tetap (ingin) menang. Tenang di bawah tekanan. Di hole-hole akhir skornya masih sama semua, pastinya kan deg-degan ya. Cuma, ya itu pentingnya harus tetap tenang di bawah tekanan,” tambah atlet asal Jawa Timur itu.

Di nomor putri, laju Sania Talita Wahyudi tidak tertahankan. Meski tampil kurang bagus di putaran akhir, wakil dari Maja Golf Club ini tetap berhasil meraih trofi untuk Kelas U-21. Ia membukukan skor total 218 (5-di atas-par).

Sania mengalahkan Renoctoviana Ramadhiani Said (DKI Jakarta) yang naik ke posisi 2 dengan selisih 8 pukulan. Atlet nasional itu mengaku penampilannya tidak begitu bagus.

“Permainan hari ini tidak begitu bagus. Banyak kecelakaan terjadi di lapangan. Ini juga tidak terlepas dari kondisi lapangan yang lebih berat dibandingkan 2 hari pertama karena hujan yang mengguyur sepanjang pagi tadi,” kata Sania.

“Namun, untungnya saya bisa menjaga permainan karena selisih pukulan saya jauh dari teman-teman lain. Senang sekali saya bisa menang di sini karena ini jadi pengalaman saya bisa bertanding di Faldo Series dan lolos ke Vietnam,” tandasnya.

Di kelas Girls U-16, Elevania Nurfasha pun berhasil menyabet trofi juara. Pegolf Jawa Barat berusia 14 tahun ini tetap memuncaki klasemen. Membukukan skor total 233 (20-di atas-par), Elevania mengungguli Freya Julia Davania (Sumut) yang berada di posisi kedua dengan 13 pukulan.

Juara Junior Tour akan bertanding di Faldo Junior Tour Asia Grand Final ke-17 2026. Ajang itu digelar di Laguna Lang Co, Vietnam, pada 22-24 April.