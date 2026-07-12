Team KSEI Sabet Piala Bergilir, AEI Golf Tournament 2026 Sukses Pererat Sinergi Pemimpin Pasar Modal

TURNAMEN golf bergengsi yang digelar Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) edisi 2026 sukses mencapai puncaknya di Sentul Highlands Golf, Minggu (12/7/2026) sore WIB. Dalam kompetisi yang berlangsung sengit namun penuh kehangatan ini, Team KSEI keluar sebagai jawara utama yang berhak membawa pulang piala bergilir AEI Signature Trophy.

Mengangkat tema besar Connecting Leaders, Shaping The Fairway of Opportunities, ajang olahraga ini diikuti oleh 139 peserta yang berpartisipasi aktif dari total 144 peminat yang mendaftarkan diri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto sangat senang AEI Golf Tournament 2026 dapat berjalan sukses dengan animo luar biasa. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat penting sebagai ruang silaturahmi di lingkungan pasar modal.

"Acara ini baik karena tempat para CEO berkumpul dari emiten. Ini bagian silaturahmi (lingkungan pasar modal). Kami mendorong banyak perusahaan melantai sehingga anggota AEI bertambah" kata Airlangga Hartarto saat menghadiri penutupan AEI Golf Tournament 2026.

1. Makna Filosofis AEI Signature Trophy

AEI Signature Trophy merupakan piala bergilir yang menjadi simbol estafet kepemimpinan, kolaborasi, serta komitmen bersama dalam membangun ekosistem pasar modal Indonesia yang semakin kuat dan berkelanjutan. Piala ini dihadirkan sebagai representasi semangat "Shaping the Fairway of Opportunities", yaitu membuka berbagai peluang kolaborasi strategis antar pemimpin perusahaan dan pemangku kepentingan di industri pasar modal.

AEI Golf Tournament 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Kegiatan tersebut juga turut diikuti oleh Vice CEO & News Director iNews Media Group Syafril Nasution, Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka, dan Direktur PT Bank MNC Internasional Tbk Lukito Adisubrata Suwardi.

Acara ini merupakan inisiatif strategis AEI untuk memperkuat kerja sama yang harmonis antara pimpinan emiten (C-Level Executives), regulator, dan mitra industri. Hal itu mengingat pentingnya nilai strategis dari acara ini bagi perkembangan industri pasar modal dan perekonomian nasional.