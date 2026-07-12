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Diikuti 144 Pegolf, AEI Golf Tournament 2026 Berlangsung Sengit dan Seru

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |14:29 WIB
Diikuti 144 Pegolf, AEI Golf Tournament 2026 Berlangsung Sengit dan Seru
AEI Golf Tournament 2026 diikuti 144 pegolf. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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BOGOR – Sebanyak 144 pegolf unjuk kualitas dalam gelaran bergengsi Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Golf Tournament 2026 yang berlangsung seru di Sentul Highlands Golf, Minggu (12/7/2026). Antusiasme tinggi ini dipicu oleh persaingan ketat para peserta yang berlomba untuk membawa pulang mobil listrik BYD Denza melalui kategori hole in one.

Para pegolf berusaha memaksimalkan setiap hole dengan sebaik mungkin. Konsentrasi tingkat tinggi dan perhitungan matang diterapkan demi mencatatkan hole in one.

Setiap hole memang memiliki karakteristik lapangan yang berbeda-beda. Hal itu pun menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk 144 pegolf yang ambil bagian dalam ajang tersebut.

1. Sinergi Pemimpin dan Pasar Modal

AEI Golf Tournament 2026 mengusung tema Connecting Leaders, Shaping The Fairway of Opportunities. Rencananya, piala bergilir AEI Signature Trophy akan dipersembahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto.

AEI Golf Tournament 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
AEI Golf Tournament 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Acara ini merupakan inisiatif strategis AEI untuk memperkuat kerja sama yang harmonis antara pimpinan emiten (C-Level Executives), regulator, dan mitra industri. Hal itu mengingat pentingnya nilai strategis dari acara ini bagi perkembangan industri pasar modal dan perekonomian nasional.

Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Wahyudi Hartono menyambut baik berlangsungnya ajang tersebut. Turnamen itu digelar dalam rangka memperkuat sinergi, kolaborasi, dan jejaring komunikasi di lingkungan pasar modal Indonesia.

 

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