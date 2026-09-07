Carlo Pernat Peringatkan Marc Marquez soal Pedro Acosta di MotoGP 2027: Dia Takkan Merasa Terintimidasi

Carlo Pernat memperingatkan Marc Marquez soal Pedro Acosta yag tidak akan pernah merasa terintimidasi (Foto: Facebook/MotoGP)

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, mengirim peringatan kepada Marc Marquez jelang MotoGP 2027. Ia yakin Pedro Acosta yang akan jadi rekan setim di Ducati Lenovo, tak akan pernah merasa terintimidasi.

Ducati merekrut Acosta untuk menggantikan Francesco Bagnaia yang memilih menyeberang ke Aprilia Racing musim depan. Pembalap berpaspor Spanyol itu akan jadi rekan setim buat Marquez.

1. Tidak Akan Terintimidasi

Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)

Prospek keduanya berada di tim yang sama langsung memunculkan beragam analisis. Terutama, ada yang beranggapan Acosta bakal terintimidasi sosok Marquez seperti nama-nama sebelumnya.

Marquez memang tak pernah kalah dari rekan setimnya sejak 2013, kecuali di MotoGP 2020 ketika cedera parah. Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, Joan Mir, hingga Bagnaia, semua dilahapnya.

Pernat melihat beberapa rekan setim itu merasa terintimidasi oleh nama besar Marc Marquez. Tapi, hal tersebut tidak akan terjadi pada Acosta musim depan di garasi Ducati Lenovo.

“Saya pikir ini akan jadi pertama kalinya Marc memiliki rekan setim yang tidak merasa terintimidasi sama sekali. Pedro Acosta tidak akan peduli soal itu,” kata Pernat setengah bercanda, dikutip dari Motosan, Senin (7/9/2026).