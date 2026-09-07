Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Carlo Pernat Peringatkan Marc Marquez soal Pedro Acosta di MotoGP 2027: Dia Takkan Merasa Terintimidasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |03:12 WIB
Carlo Pernat Peringatkan Marc Marquez soal Pedro Acosta di MotoGP 2027: Dia Takkan Merasa Terintimidasi
Carlo Pernat memperingatkan Marc Marquez soal Pedro Acosta yag tidak akan pernah merasa terintimidasi (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, mengirim peringatan kepada Marc Marquez jelang MotoGP 2027. Ia yakin Pedro Acosta yang akan jadi rekan setim di Ducati Lenovo, tak akan pernah merasa terintimidasi.

Ducati merekrut Acosta untuk menggantikan Francesco Bagnaia yang memilih menyeberang ke Aprilia Racing musim depan. Pembalap berpaspor Spanyol itu akan jadi rekan setim buat Marquez.

1. Tidak Akan Terintimidasi

Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)
Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)

Prospek keduanya berada di tim yang sama langsung memunculkan beragam analisis. Terutama, ada yang beranggapan Acosta bakal terintimidasi sosok Marquez seperti nama-nama sebelumnya.

Marquez memang tak pernah kalah dari rekan setimnya sejak 2013, kecuali di MotoGP 2020 ketika cedera parah. Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, Joan Mir, hingga Bagnaia, semua dilahapnya.

Pernat melihat beberapa rekan setim itu merasa terintimidasi oleh nama besar Marc Marquez. Tapi, hal tersebut tidak akan terjadi pada Acosta musim depan di garasi Ducati Lenovo.

“Saya pikir ini akan jadi pertama kalinya Marc memiliki rekan setim yang tidak merasa terintimidasi sama sekali. Pedro Acosta tidak akan peduli soal itu,” kata Pernat setengah bercanda, dikutip dari Motosan, Senin (7/9/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/38/3240446/diogo_moreira_dinilai_lebih_layak_naik_ke_tim_pabrikan_honda_hrc_castrol-NBwi_large.jpg
Murid Marc Marquez Lebih Layak Jadi Rekan Setim Fabio Quartararo di Tim Pabrikan Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/38/3239869/jadwal_tes_pramusim_motogp_2027_resmi_dirilis-ZSLH_large.jpg
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2027 Resmi Dirilis: Malaysia dan Thailand Kembali Ditunjuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/38/3238765/berikut_empat_tim_yang_belum_melengkapi_susunan_pembalap_di_motogp_2027-JdhH_large.jpg
4 Tim yang Belum Lengkapi Susunan Pembalap di MotoGP 2027, Nomor 1 Kepunyaan Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/38/3238757/luca_marini_merasa_tidak_menyesal_gagal_mengikuti_jejak_abang_tirinya_valentino_rossi_dengan_bergabung_ke_tim_pabrikan_yamaha-siVA_large.jpg
Luca Marini Tak Menyesal Gagal Ikuti Jejak Valentino Rossi di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/38/3238344/joan_mir_tidak_menampik_alasannya_bergabung_dengan_gresini_racing_pada_motogp_2027_karena_kakak_beradik_marc_marquez_dan_alex_marquez-K7zq_large.jpg
Belajar dari Marc Marquez, Joan Mir Yakin Kariernya Moncer Lagi Bareng Gresini Racing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/38/3238341/luca_marini_yakin_rookie_di_motogp_2027_bakal_menggila_karena_faktor_ban-lctD_large.jpg
Sepakat dengan Marc Marquez, Luca Marini Yakin Rookie MotoGP 2027 Bakal Menggila
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement