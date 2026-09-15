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Marc Marquez Menggila Pangkas Selisih 102 Poin hingga Puncaki Klasemen MotoGP 2026, Bos Ducati Merendah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |00:04 WIB
Marc Marquez Menggila Pangkas Selisih 102 Poin hingga Puncaki Klasemen MotoGP 2026, Bos Ducati Merendah
Marc Marquez Menggila Pangkas Selisih 102 Poin hingga åPuncaki Klasemen MotoGP 2026, Bos Ducati Merendah (Dok Instagram/@ducaticorse)
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JAKARTA - Manajer Ducati, Davide Tardozzi, enggan besar kepala setelah pembalap Ducati Marc Marquez mengudeta pembalap Aprilia, Jorge Martin, dari posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026. Ia justru mengaku tidak ada favorit juara MotoGP 2026. 

1. Marc Marquez Puncaki Klasemen MotoGP 2026

Kini, Marc Marquez menempati posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 274 poin. Ia memiliki jumlah poin yang sama seperti Jorge Martin. Tapi, Marc Marquez lebih banyak memenangi grand prix yakni lima kali dibandingkan pembalap Jorge Martin yang baru sekali.

Meskipun berhasil memangkas ketertinggalan 102 poin sejak Grand Prix Italia pada bulan Mei, Tardozzi tidak ingin terlalu membesar-besarkan posisi Marquez di puncak klasemen, sembari memperingatkan akan ketatnya persaingan yang menanti.

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@ducaticorse)
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@ducaticorse)

“Menurut saya, di Misano ini Marc menunjukkan jati dirinya,” ujarnya kepada situs resmi MotoGP.

“Namun, di sisi lain, kita tahu bahwa masih ada delapan balapan tersisa, dengan banyak poin yang masih bisa diperebutkan. Kami sangat mengenal lawan-lawan kami, para pembalapnya, serta motor mereka,” ujarnya.

2. Tak Ada Favorit

Ia mengatakan pihaknya harus tetap fokus dari satu balapan ke balapan berikutnya dan berusaha mengumpulkan poin sebanyak mungkin di setiap sirkuit. Karena kami tahu ada sirkuit di mana Aprilia akan lebih cepat daripada kami,” ucapnya.

“Tidak, menurut saya saat ini tidak ada favorit juara,” tuturnya.

 

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