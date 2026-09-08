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Kariernya Pernah Diselamatkan, Fabio Di Giannantonio Ungkap Alasan Tinggalkan Timnya Valentino Rossi Jelang MotoGP 2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |03:27 WIB
Kariernya Pernah Diselamatkan, Fabio Di Giannantonio Ungkap Alasan Tinggalkan Timnya Valentino Rossi Jelang MotoGP 2027
Fabio Di Giannantonio sempat diselamatkan tim VR46 Racing Team milik Valentino Rossi pada MotoGP 2024 (Foto: VR46 Racing Team)
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KARIER Fabio Di Giannantonio sempat diselamatkan tim VR46 Racing Team milik Valentino Rossi pada MotoGP 2024. Tapi, ia kini memilih untuk menyeberang ke tim pabrikan KTM Red Bull mulai musim 2027.

Di Giannantonio kehilangan kursinya di tim Gresini Racing pada akhir MotoGP 2023 karena kedatangan seorang Marc Marquez. Padahal, ia sempat meraih kemenangan di GP Qatar dengan brilian.

1. Diselamatkan VR46

Fabio Di Giannantonio bersama Valentino Rossi (Foto: Instagram/@vr46racingteam)
Fabio Di Giannantonio bersama Valentino Rossi (Foto: Instagram/@vr46racingteam)

Sempat terancam, karier Di Giannantonio akhirnya diselamatkan VR46 yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kontraknya dengan Ducati. Ia mengakui, sulit untuk meninggalkan tim tersebut setelah bersama-sama sejak 2024.

“Sangat sulit. Saya selalu berpikir ini adalah tempat terbaik, dulu, dan sekarang juga. Tim inilah yang menyelamatkan karier saya dan juga mengubah karier saya. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada mereka,” papar Di Giannantonio, dikutip dari Crash, Selasa (8/9/2026).

“Sayangnya, mari kita anggap saya harus melihat ke karier saya, dan di kondisi seperti ini, tempat terbaik buat karier saya adalah pergi ke tim pabrikan di KTM,” sahut pria berkebangsaan Italia tersebut.

2. Perjudian

Sekilas, keputusan Di Giannantonio seperti perjudian. Bersama VR46, ia sempat meraih kemenangan di MotoGP Catalunya 2026, bahkan masih masuk persaingan untuk gelar juara dunia tahu ini.

Di sisi lain, KTM sudah tidak pernah menang balapan sejak 2022. Tapi, Di Giannantonio membeberkan alasan logis yang mungkin juga jadi sikap umum di kalangan pembalap.

 

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