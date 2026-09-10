Ingin Pecah Telur, Timnas Voli Putra Indonesia Bidik Raihan Medali di Asian Games 2026

JAKARTA – Timnas Voli Putra Indonesia bertekad memecahkan telur di Asian Games. Karena itu, pelatih Reidel Toiran, optimistis pasukannya bisa memberi kejutan di Asian Games 2026.

Sekadar informasi, Timnas Voli Putra Indonesia belum pernah meraih medali apapun di Asian Games sejak digelar pada 1960. Maka dari itu, finis minimal di peringkat tiga jadi target kali ini.

1. Semangat Jadi Modal Penting

Toiran menilai semangat para pemain menjadi modal penting menghadapi multi-ajang olahraga tersebut. Ia meyakini, Skuad Garuda mampu membuat kejutan meski dipandang sebelah mata.

"Target kami dapat medali. Cuma anak-anak semua semangat semua. Jadi, optimis nanti kompetisi ini kami bisa surprise (memberi kejutan) besar," kata Reidel kepada awak media, termasuk Okezone di Wisma Serbaguna GBK, Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).

Persiapan tim terus dimaksimalkan sebelum bertolak ke Jepang. Toiran mengatakan, skuad saat ini masih menjalani latihan fisik sebelum memasuki tahap pematangan taktik.

"Ya, kami maksimalkan waktu dua minggu ini," ujar pria berkebangsaan Kuba tersebut.

Toiran menyebut evaluasi fisik menjadi salah satu fokus awal Timnas Voli Putra Indonesia. Setelah proses tersebut dilakukan, tim akan mengalihkan perhatian untuk memaksimalkan aspek taktik sebelum keberangkatan.

"Ya, maksimalkan waktu kami awal-awal, karena kami ada evaluasi fisik kurang. Sekarang di fase untuk maksimal di taktik," kata tukas lelaki kelahiran 31 Oktober 1984 tersebut.

Timnas Voli Putra Indonesia akan tergabung dalam Pool B Asian Games 2026. Skuad Garuda akan menghadapi persaingan berat melawan Timnas Voli Putra Iran, Timnas Voli Putra Thailand, dan Timna Voli Putra Kirgistan.