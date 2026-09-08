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Kisah Jonatan Christie, Peraih Medali Emas Asian Games 2018 Kini Terima Tawaran PBSI Tampil di Asian Games 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |15:42 WIB
Kisah Jonatan Christie, Peraih Medali Emas Asian Games 2018 Kini Terima Tawaran PBSI Tampil di Asian Games 2026
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: Okezone)
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PEBULUTANGKIS tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, kembali bersiap menorehkan prestasi di ajang multi-olahraga terbesar tingkat Asia, yakni Asian Games 2026. Pemain yang akrab disapa Jojo tersebut resmi menerima pinangan dari Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) untuk memperkuat tim bulu tangkis Indonesia.

Keikutsertaan Jonatan dalam skuad Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, menjadi salah satu berita paling dinantikan oleh para pecinta bulutangkis Tanah Air. Meski saat ini berstatus sebagai atlet nonpelatnas, komitmennya untuk membela negara tidak pernah surut sedikit pun.

Tawaran tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, melalui sambungan telepon sekira pada Agustus 2026. Tanpa berpikir panjang, pebulutangkis berusia 28 tahun itu langsung menyambut baik ajakan tersebut demi kembali mengharumkan nama bangsa.

1. Alasan Menerima Pinangan PBSI

Bagi peraih medali emas Asian Games 2018 Jakarta-Palembang ini, tampil di ajang tingkat Asia selalu memiliki magnet dan prestise tersendiri. Sejak awal tahun, ia memang telah mematok target tinggi untuk bisa ambil bagian dalam pesta olahraga empat tahunan tersebut.

"Selain Kejuaraan Dunia, memang goals dari awal tahun adalah Asian Games. Ini ibaratnya bisa dibilang target yang grade satu lah," ungkap Jonatan kepada awak media, dikutip Selasa (8/9/2026).

Jonatan Christie
Jonatan Christie

Keputusan PBSI untuk merangkul pemain nonpelatnas seperti Jonatan merupakan bagian dari strategi kombinasi kekuatan terbaik yang diterapkan Eng Hian. Kehadiran sang juara Asian Games 2018 ini tentu akan memberikan suntikan moril serta pengalaman berharga bagi kontingen bulutangkis Indonesia.

2. Rekor Manis

Publik tentu masih lekat dengan memori indah ketika Jonatan sukses merebut podium tertinggi tunggal putra pada tahun 2018 silam. Kemenangannya atas wakil Taiwan, Chou Tien-chen, di partai puncak kala itu bahkan melahirkan selebrasi buka baju yang ikonik dan viral di kancah global.

 

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