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Timnas Voli Indonesia Siap Hadapi Asian Games 2026, Tim Putra dan Putri Targetkan Medali!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |20:10 WIB
Timnas Voli Indonesia Siap Hadapi Asian Games 2026, Tim Putra dan Putri Targetkan Medali!
Timnas Voli Indonesia Siap Hadapi Asian Games 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Voli Indonesia menyatakan kesiapan penuh menghadapi persaingan ketat pada ajang Asian Games 2026 mendatang. Baik tim putra maupun putri menargetkan hasil tertinggi, yakni medali emas pada ajang yang digelar di Aichi-Nagoya, Jepang tersebut.

Keyakinan tersebut disampaikan oleh Boy Arnez dan Maradanti Namira setelah menghadiri acara Emtek Media sebagai mitra penyiaran Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Acara tersebut digelar di Senayan, Jakarta pada Jumat (4/9/2026).

1. Kesiapan Tim Putra

Boy Arnez mengungkapkan, persiapan Timnas Voli Putra Indonesia sudah matang. Menurutnya, Skuad Garuda tinggal memoles strategi untuk merebut hasil terbaik di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

"Ya, kita persiapannya sudah cukup lama juga, satu bulan setengah lah ya. Untuk di tim sendiri kita sudah kompak sekali, tinggal memperdalam strategi-strategi aja. Tapi ya kita sudah optimis lah buat besok, insyaallah," kata Boy Arnez kepada awak media, termasuk Okezone di Senayan, Jakarta pada Jumat (4/9/2026).

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Facebook Volleyball Federation of Cambodia/VFCC)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Facebook Volleyball Federation of Cambodia/VFCC)

"Sudah digembleng sih sama pelatih, mulai dari fisik, mental. Jadi ya tinggal di Asian Games aja nanti pembuktiannya," tambahnya.

Timnas Voli Putra Indonesia akan tergabung dalam Pool B Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Skuad Garuda akan menghadapi persaingan berat melawan Iran, Thailand, dan Kirgistan.

Meski demikian, Boy Arnez tetap optimistis Timnas Voli Putra Indonesia mampu bersaing. Boy bahkan tak ragu Skuad Garuda bisa tembus ke babak gugur dan membuka peluang meraih medali emas.

"Jadi ya aku sih mending optimis saja lah," tutur pemain yang berposisi sebagai outside hitter itu.

 

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