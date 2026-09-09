Lepas 432 Atlet ke Asian Games 2026, Prabowo Ingin Lagu Indonesia Raya Berkumandang

Lepas 432 Atlet ke Asian Games 2026, Prabowo Ingin Lagu Indonesia Raya Berkumandang (Okezone/Binti Mufarida)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berharap kontingen Indonesia mampu meraih prestasi terbaik pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Prabowo ingin perjuangan para atlet berujung pada berkumandangnya lagu Indonesia Raya di Jepang.

1. Prabowo Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games 2026

Hal itu disampaikan Prabowo saat melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Prabowo meminta para atlet memberikan kemampuan terbaik dan menunjukkan semangat pantang menyerah selama bertanding.

"Jadi saya ucapkan selamat, selamat berangkat, selamat mewakili negara dan bangsa, selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu, saudara-saudara. Berikan yang terbaik, saudara-saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah," ujar Prabowo.

Prabowo lepas kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 (Binti Mufarida)

Prabowo mengatakan para atlet yang terpilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games memiliki kehormatan besar. Pasalnya, mereka membawa nama bangsa di ajang olahraga tingkat Asia.

"Dari ratusan juta rakyat Indonesia, hanya 432 orang yang atlet ya, yang dikirim, yang memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta. 432 (atlet-red) ini kehormatan yang sangat besar," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pengorbanan para atlet yang telah menjalani latihan dan persiapan untuk mencapai level tertinggi.

"Karena itu, atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia saya ucapkan terima kasih atas jerih payah saudara-saudara. Saudara mau mengorbankan harimu berjam-jam. Saya tahu untuk jadi juara itu pengorbanan yang besar," kata Prabowo.