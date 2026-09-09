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Prabowo Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games 2026: Selamat Berjuang Wakili Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |16:28 WIB
Prabowo Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games 2026: Selamat Berjuang Wakili Bangsa
Prabowo Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games 2026: Selamat Berjuang Wakili Bangsa (Binti Mufarida)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Prabowo berpesan kepada para atlet untuk berjuang dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.

1. Prabowo Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games 2026

Prabowo mengatakan menjadi bagian dari kontingen Indonesia merupakan kehormatan besar karena para atlet membawa nama bangsa di ajang olahraga tingkat Asia.

“Tidak semua rakyat Indonesia diberi kemampuan yang kalian miliki. Dari ratusan juta rakyat Indonesia, hanya 432 orang yang atlet ya, yang dikirim, yang memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta. 432 (atlet-red). Ini kehormatan yang sangat besar,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo lepas kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 (Binti Mufarida)
Prabowo lepas kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 (Binti Mufarida)

Prabowo juga mengaku belum tentu dapat merasakan kehormatan seperti yang dirasakan para atlet, meski dirinya saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Saya sekarang Presiden Republik Indonesia, saya di tentara dapat pangkat yang tertinggi, tapi saya sebetulnya dalam hati saya, saya belum bisa seperti kalian ini mewakili bangsa. Bener, ini sungguh-sungguh. Karena itu, atas nama negara bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih atas jerih payah saudara-saudara,” katanya.

2. Selamat Berjuang

Ia kemudian meminta para atlet tampil maksimal dan tidak mudah menyerah saat bertanding di Asian Games 2026.

“Jadi saya ucapkan selamat, selamat berangkat, selamat mewakili negara dan bangsa, selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu saudara-saudara. Berikan yang terbaik saudara-saudara. Wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah,” tegas Prabowo.

 

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