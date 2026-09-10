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Persiapan Akhir Asian Games 2026, 5 Atlet Panjat Tebing Bertolak ke China

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |02:04 WIB
Persiapan Akhir Asian Games 2026, 5 Atlet Panjat Tebing Bertolak ke China
Persiapan Akhir Asian Games 2026, 5 Atlet Panjat Tebing Bertolak ke China (FPTI)
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JAKARTA - Sebanyak lima atlet panjat tebing Indonesia bertolak ke Guiyang, China, Rabu (9/9/2026) untuk mengikuti World Climbing Series, 11-13 September 2026. Kelima atlet panjat tebing tersebut akan turun di nomor speed. 

1. Bertolak ke China

Pelatih Kepala Timnas Panjang Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengungkapkan, keikutsertaan pada ajang itu juga sebagai persiapan menghadapi Asian Games. Para atlet diharapkan mampu memberikan performa terbaik dan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam kompetisi ini.

"Bagi Bertha ini adalah persiapan akhir untuk menghadapi Asian Games," ujar dia Pandu Asmoro dalam keterangannya.

Pada perlombaan ini, diharapkan para atlet mampu menjaga performa mereka khususnya di nomor speed. Ada dua atlet putra dan tiga atlet putri yang berangkat ke Guiyang. 

Dua atlet putra yakni Antasyafi Robby Al Hilmi dan Raharjati Nur Samsa. Adapun tiga atlet putri yang berangkat yakni Berthdigna Devi Surya, Rajiah Salsabillah, dan Kadek Adi Asih.

Sementara itu, Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aries Susanti Rahayu mengatakan, ajang ini sekaligus untuk menjaga peringkat dunia para atlet Tanah Air. Jadi, para atlet pasti akan berusaha menampilkan performa terbaiknya.

 

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