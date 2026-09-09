Panjat Tebing Indonesia Target 3 Medali di Asian Games 2026

JAKARTA - Tim panjat tebing Indonesia memasang target meraih tiga medali dalam Asian Games 2026. Dua medali ditargetkan dari nomor speed putra dan putri serta satu lainnya diharapkan datang dari nomor lead.

Asian Games 2026 akan berlangsung Aichi-Nagoya, Jepang. Ajang tersebut akan dimulai pada 19 September sampai 4 Oktober 2026.

1. Target 3 Medali

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid mengatakan target tersebut ditetapkan setelah pihaknya mempertimbangkan pengalaman para atlet. Hal tersebut terutama mereka yang akan tampil di nomor lead.

"Saya target tiga medali. Dari speed dua, putra-putri pastinya. Lalu kemudian untuk lead, target satu," kata Yenny pasca pengukuhan atlet Asian Games 2026 Aichi-Nagoya di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Pelatnas Panjat Tebing (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

"Pesan saya cuma satu: bertandinglah dengan hati gembira, tanpa beban," ucapnya.

Yenny mengatakan, Asian Games 2026 sebagai persiapan untuk menetapkan Olimpiade. Jadi, para atlet akan semakin siap setelah bersaing ketat dalam Asian Games 2026.