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Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026: Waktunya Tebus Kegagalan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |04:32 WIB
Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026: Waktunya Tebus Kegagalan?
Simak jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026 (Foto: X/@INABadminton)
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JADWAL Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026 sudah diketahui. Akankah ini waktunya menebus kegagalan di Asian Games 2022?

Kontingen Indonesia ditargetkan merebut empat medali emas dari Asian Games 2026. Bulu tangkis akan menjadi salah satu tumpuan untuk merebut kepingan mulia tersebut dari Prefektur Aichi, Jepang.

1. Beregu dan Perorangan

Tim Bulu Tangkis Indonesia di PIala Uber 2026 (Foto: X/@INABadminton)
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Uber 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Adapun, cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 akan digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, 20-29 September. Ada dua nomor yang dipertandingkan yakni beregu dan perorangan.

PBSI sudah merilis 20 nama atlet yang akan turun di Asian Games 2026 dengan rincian 10 putra dan 10 putri. Nama-nama andalan di masing-masing sektor diikutsertakan ke Prefektur Aichi.

2. Pernah Meraih Medali

Di tim putra, masih ada nama Jonatan Christie dan Fajar Alfian yang pernah merebut medali di Asian Games 2018. Sementara, di tim putri, belum ada sosok yang berpengalaman meraih medali di ajang ini.

Tidak heran bila tim putra akan menanggung beban lebih tinggi untuk membawa pulang medali. Apalagi, Jonatan dan Fajar pernah merebut perak di edisi 2018 yang digelar di Jakarta.

 

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