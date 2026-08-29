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Finis Posisi 5 di AVC Womens Continental 2026, Timnas Voli Putri Indonesia Lewati Target!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |07:29 WIB
Finis Posisi 5 di AVC Womens Continental 2026, Timnas Voli Putri Indonesia Lewati Target!
Timnas Voli Putri Indonesia finis kelima di AVC Womens Continental 2026. (Foto: instagram/@indonesian_volleyball)
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TIM Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia menutup AVC Womens Continental 2026 dengan menduduki peringkat kelima. Di babak perempatfinal yang berlangsung di Tianjin Olympic Center Gymnasium, China, pada Jumat 28 Agustus 2026, Indonesia kalah 1-3 dari Iran dengan skor 25-19, 16-25, 12-25, dan 17-25.

1. Apresiasi Besar ke Pemain

Manajer Timnas Voli Putri Indonesia Luciana Taroreh mengatakan hasil akhir itu tidak mengurangi apresiasi terhadap perjuangan para pemain selama turnamen. Menurut Luciana Taroreh, seluruh elemen tim sudah berjuang semaksimal mungkin.

Timnas Voli Putri Indonesia tumbang 1-3 dari Iran di AVC Womens Continental 2026. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
Timnas Voli Putri Indonesia tumbang 1-3 dari Iran di AVC Womens Continental 2026. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)

"Kami tetap mengapresiasi perjuangan seluruh pemain yang sudah berusaha maksimal menghadapi Iran. Tim sudah berupaya memberikan perlawanan hingga akhir pertandingan," kata Luciana dalam keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (29/8/2026).

Ia menegaskan Iran tampil lebih solid ketimbang Timnas Voli Putri Indonesia. Karena itu, Iran memang layak memenangkan laga tersebut.

"Permainan Iran lebih konsisten pada momen-momen penting. Sementara itu, tim kami masih perlu meningkatkan konsistensi permainan dan meminimalkan unforced errors agar dapat bersaing lebih baik di level ini," ujar Luciana Taroreh.

"Kekalahan 1-3 adalah pengalaman berharga yang diperoleh para pemain selama turnamen. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dan mempersiapkan tim dengan lebih baik untuk pertandingan berikutnya," tambahnya.

 

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