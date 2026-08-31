Megawati Hangestri Menggila saat Hyundai Hillstate Sikat Klub Jepang 3-1, Pelatih Lawan: Dia Layak Main di Eropa!

PEVOLI andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan usai tampil luar biasa bersama klub barunya dari Liga Voli Korea Selatan, Hyundai Hillstate. Tampil dalam laga persahabatan bertajuk Korea Expedition, pemain berjuluk Megatron itu sukses menjadi bintang lapangan, bahkan hingga dipuju oleh pelatih lawan!

Bertanding melawan klub tangguh asal Jepang, Saga Hisamitsu Springs, pada akhir Agustus ini, Megawati tampil sejak awal laga sebagai tumpuan utama lini serang timnya. Kontribusi masifnya tidak hanya memastikan kemenangan tim, tetapi juga mengantar Hyundai Hillstate menang dengan skor meyakinkan 3-1.

1. Pengakuan Sang Legenda

Sepanjang pertandingan, dominasi Megawati terlihat jelas melalui torehan fantastis 38 poin yang sekaligus mengganjarnya dengan penghargaan Most Valuable Player (MVP). Rangkaian set berjalan ketat di mana Hyundai merebut set pertama 25-21, sebelum Saga membalas 25-22 di set kedua, lalu ditutup kemenangan Hyundai 25-19 dan 25-18.

Meski kubu lawan telah mempelajari rekaman permainan sebelumnya, ketajaman Megawati tetap tidak terbendung di atas lapangan. Kombinasi vertical jump, timing lompatan, serta sudut pukulan yang tajam membuat blok pertahanan lawan kocar-kacir hingga sempat mengenai wajah pemain belakang Saga.

Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Aksi gemilang tersebut memancing reaksi takjub dari pelatih Saga Hisamitsu Springs sekaligus mantan juru taktik Timnas Putri Jepang, Kumi Nakada. Menurut Nakada, Megawati layak main di Eropa.

"Secara jujur saya katakan, saya kaget dan heran mengapa pemain sebagus dia masih bermain di level liga Korea. Dengan atribut dan daya ledak seperti itu, Megawati harusnya sudah berada di level Eropa, bermain di Liga Italia atau Liga Turki. Dia memiliki standar pemain elit dunia," ungkap Nakada, dikutip dari media Korea Selatan, Senin (31/8/2026).