Hasil AVC Womens Continental 2026: Kalah 1-3, Timnas Voli Putri Indonesia Terhenti di Perempatfinal

TIANJIN – Timnas Voli Putri Indonesia kalah 1-3 (25-19, 16-25, 12-25, 17-25) dari Timnas Voli Putri Iran di babak perempatfinal AVC Women’s Continental 2026. Laga itu berlangsung di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Tianjin, China, Jumat (28/8/2026).

Indonesia sebenarnya mengawali pertandingan dengan penampilan meyakinkan pada set pertama. Garuda Pertiwi sempat unggul jauh sebelum memperlebar jarak menjadi 7-3.

Iran kemudian perlahan memberikan tekanan dan memanfaatkan sejumlah kesalahan serangan Indonesia. Serangan yang kurang efektif dari Medi Yoku membuat Iran memangkas ketertinggalan.

Indonesia sempat kehilangan beberapa poin setelah serangan yang dilakukan tidak menghasilkan angka. Smes Maradanti Namira yang terlalu panjang membuat Iran mampu menyamakan kedudukan menjadi 18-18.

Maradanti akhirnya mampu membayar kesalahannya dengan mencetak service ace. Poin tersebut membuat Indonesia kembali unggul 20-18 atas Iran.

Timnas Voli Putri Indonesia semakin dekat dengan kemenangan set pertama melalui quick attack. Indonesia akhirnya mengamankan set pembuka dengan skor 25-19.

Memasuki set kedua, Indonesia kembali memulai pertandingan dengan cukup baik. Timnas Voli Putri Indonesia sempat unggul hingga 9-6.

Iran berusaha mengejar dan sempat memangkas jarak menjadi 8-9. Dalam reli panjang yang terjadi, smes Ersandrina Devega dari posisi empat membawa Indonesia unggul 14-13.

Namun, Iran mampu meningkatkan permainan setelah pertengahan set kedua. Serangan-serangan Iran mulai menembus pertahanan Indonesia dan membawa mereka merebut set tersebut dengan skor 25-16.

Kemenangan pada set kedua membuat Iran semakin percaya diri memasuki set ketiga. Garuda Pertiwi mendapat tekanan sejak awal dan tertinggal cukup jauh dalam perolehan poin.

Smes Khalili dari posisi empat membuat Iran unggul 5-1. Pertahanan rapat Iran juga membuat Indonesia kesulitan mengembangkan serangan, sementara tekanan terus datang melalui Elahe dari posisi dua.