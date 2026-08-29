Laga Timnas Voli Italia vs Jerman Catatkan Rekor Set Terpanjang dalam Sejarah Voli Dunia: Tembus 66-64!

Timnas Voli Italia dan Jerman catatkan rekor set terlama sepanjang sejarah voli dunia. (Foto: Instagram/@cevolleyball)

TIM Nasional (Timnas) Voli Italia dan Jerman mencatatkan rekor set terpanjang dalam sejarah voli dunia. Duel yang tersaji dalam laga bertajuk Piala FIPAV Putra Elite di PalaCalafiore, Reggio Calabria, Italia pada Kamis 27 Agustus 2026 dini hari WIB, kelar dalam 3 jam dan 50 menit!

Bahkan di set pertama, laga berlangsung selama 1 jam 29 menit! Saat itu, Jerman menang dengan skor 66-64. Catatan itu merupakan yang terlama dalam satu set pertandingan voli internasional.

Laga sengit Timnas Voli Italia vs Jerman. (Foto: Instagram/@cevolleyball)

Cabang olahraga voli memang tidak mengatur jumlah poin maksimal ketika ada tim yang terus-menerus melakukan deuce. Hal itu berbeda dengan bulu tangkis yang menganut poin maksimal (30 angka) sekalipun ada pemain yang terus-menerus melakukan deuce.

1. Kalahkan Rekor Polandia vs Argentina

Catatan di atas mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang laga Polandia vs Argentina pada Juni 2026. Saat itu, Argentina menang tipis dengan skor 50-48.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa pemenang laga Italia vs Jerman? Meski kalah di set pertama, Italia memenangkan pertandingan dengan skor 3-2.

Seperti yang sudah disebut di atas, Italia butuh 3 jam 50 menit untuk memenangkan pertandingan. Tercatat ada 4.400 pasang mata di stadion yang disuguhkan permainan menarik dari kedua tim.