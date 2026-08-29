Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Laga Timnas Voli Italia vs Jerman Catatkan Rekor Set Terpanjang dalam Sejarah Voli Dunia: Tembus 66-64!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |13:42 WIB
Laga Timnas Voli Italia vs Jerman Catatkan Rekor Set Terpanjang dalam Sejarah Voli Dunia: Tembus 66-64!
Timnas Voli Italia dan Jerman catatkan rekor set terlama sepanjang sejarah voli dunia. (Foto: Instagram/@cevolleyball)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Voli Italia dan Jerman mencatatkan rekor set terpanjang dalam sejarah voli dunia.  Duel yang tersaji dalam laga bertajuk Piala FIPAV Putra Elite di PalaCalafiore, Reggio Calabria, Italia pada Kamis 27 Agustus 2026 dini hari WIB, kelar dalam 3 jam dan 50 menit!

Bahkan di set pertama, laga berlangsung selama 1 jam 29 menit! Saat itu, Jerman menang dengan skor 66-64. Catatan itu merupakan yang terlama dalam satu set pertandingan voli internasional.

Laga sengit Timnas Voli Italia vs Jerman. (Foto: Instagram/@cevolleyball)
Laga sengit Timnas Voli Italia vs Jerman. (Foto: Instagram/@cevolleyball)

Cabang olahraga voli memang tidak mengatur jumlah poin maksimal ketika ada tim yang terus-menerus melakukan deuce. Hal itu berbeda dengan bulu tangkis yang menganut poin maksimal (30 angka) sekalipun ada pemain yang terus-menerus melakukan deuce.

1. Kalahkan Rekor Polandia vs Argentina

Catatan di atas mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang laga Polandia vs Argentina pada Juni 2026. Saat itu, Argentina menang tipis dengan skor 50-48.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa pemenang laga Italia vs Jerman? Meski kalah di set pertama, Italia memenangkan pertandingan dengan skor 3-2.

Seperti yang sudah disebut di atas, Italia butuh 3 jam 50 menit untuk memenangkan pertandingan. Tercatat ada 4.400 pasang mata di stadion yang disuguhkan permainan menarik dari kedua tim.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/43/3238893/timnas_voli_putri_indonesia_finis_kelima_di_avc_womens_continental_2026_indonesianvolleyball-DOtc_large.jpg
Finis Posisi 5 di AVC Womens Continental 2026, Timnas Voli Putri Indonesia Lewati Target!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/43/3238806/timnas_voli_putri_indonesia-niZy_large.jpg
Hasil AVC Womens Continental 2026: Kalah 1-3, Timnas Voli Putri Indonesia Terhenti di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/43/3238464/timnas_voli_putri_indonesia-zZEW_large.jpg
Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia vs Iran di Perempatfinal AVC Continental 2026: Garuda Pertiwi Siap Cetak Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/43/3238422/manajer_timnas_voli_putri_indonesia_luciana_taroreh_bersyukur_bisa_menembus_perempatfinal_avc_womens_continental_2026-y41N_large.jpg
Manajer Bersyukur Timnas Voli Putri Indonesia Tembus Perempatfinal AVC Womens Continental 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/43/3238349/timnas_voli_putri_indonesia_berhasil_melaju_ke_perempatfinal_avc_womens_continental_championships_2026-aBnI_large.jpg
Hasil AVC Womens Continental 2026: Hajar Australia, Timnas Voli Putri Indonesia Lolos Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/43/3238292/megawati_hangestri-p19s_large.jpg
Megawati Hangestri Tampil Gacor saat Debut! Sukses Bawa Hyundai Hillstate Menang 3-0 atas Wonder Dogs
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement