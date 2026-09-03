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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2027 Resmi Dirilis: Malaysia dan Thailand Kembali Ditunjuk!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |12:05 WIB
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2027 Resmi Dirilis: Malaysia dan Thailand Kembali Ditunjuk!
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2027 resmi dirilis (Foto: Facebook/MotoGP)
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JADWAL Tes Pramusim MotoGP 2027 resmi dirilis. Sirkuit Internasional Sepang di Selangor, Malaysia, dan Sirkuit Internasional Buriram di Thailand, kembali ditunjuk sebagai lokasi pengujian.

MotoGP 2026 belum rampung tapi MotoGP Sport Entertainment Group (MSEG) sudah merilis jadwal pramusim untuk 2027. Fase ini penting buat semua tim karena ajang balap itu memasuki era baru.

1. Dimulai sejak Desember 2026

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2026 di Thailand (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2026 di Thailand (Foto: Ducati Corse)

Mulai MotoGP 2027, kapasitas mesin motor berkurang dari 1.000cc menjadi 850cc. Selain itu, regulasi soal perangkat elektronik dan aerodinamika juga diubah. Bisa dibilang, semua tim memulai lagi dari 0.

Maka, rangkaian Tes Pramusim MotoGP 2027 sangat penting. Semua akan dimulai dari Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, pada 1 Desember 2026.

2. Shakedown Test

Tapi, sesi itu akan tetap dilabeli Tes Pascamusim MotoGP 2026. Sebab, pengujian dilakukan tepat beberapa hari setelah balapan terakhir musim MotoGP Valencia 2026 digelar pada 27-29 November.

Setelah itu, para pembalap dan tim akan menjalani libur musim dingin. Mereka baru akan kembali beraksi pada Tes Pramusim MotoGP 2027 yang pertama di Sirkuit Internasional Sepang.

Sebelum itu, sejumlah pembalap tes dan pendatang baru alias rookie akan ambil bagian dalam Shakedown Test di lokasi yang sama. Sesi ini dijadwalkan berlangsung 29-30 Januari 2027.

Setelah dari Malaysia, para pembalap akan melakukan pengujian di Sirkuit Internasional Buriram pada 6-7 Februari 2027. Jadwal ini bisa dibilang maju hampir satu bulan dibandingkan 2026.

 

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