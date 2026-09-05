Kisah Menolak Tua Andik Vermansyah, Siap Unjuk Gigi Bersama Garudayaksa FC di Super League 2026-2027

JAKARTA – Winger berpengalaman milik Garudayaksa FC, Andik Vermansyah, menegaskan dirinya masih memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi Super League 2026-2027. Meski kini telah menginjak usia 34 tahun, Andik bertekad untuk selalu membuktikan kualitas terbaiknya setiap kali mendapatkan kepercayaan tampil di lapangan.

Pemain berposisi penyerang sayap itu sudah lama tidak berkiprah dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Dia terakhir kali tampil dalam musim 2022-2023 saat memperkuat Bhayangkara FC.

1. Tekad Menolak Tua

Andik Vermansyah setelah memperkuat Bhayangkara FC menjadi bagian dari Persiraja Banda Aceh selama dua musim. Sebenarnya bukan tim Super League tidak melirik, tetapi dia telat mengambil keputusan.

"Yang terutama sebenarnya yang kemarin di Persiraja, ya. Sebenarnya ada tawaran juga dari Super League seperti itu, tetapi saya sempat bimbinglah, akhirnya sampai bursa transfer ditutup ya agak lambatlah saya," kata Andik di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)

"Terus hampir juga ke Kelantan, Malaysia juga itu kan. Akhirnya mungkin sudah rezekinya di Persiraja ya, dua tahun di sana. Alhamdulillah dilirik sama Garudayaksa dan bisa promosi seperti itu," tambahnya.

Andik mengakui bahwa sangat senang dapat berkiprah kembali di Super League 2026-2027. Dia pun akan berusaha memberikan performa terbaiknya dalam setiap laga yang dimainkan.

"Saya juga bersyukur bisa kembali ke Super League. Pokoknya intinya saya menolak tua seperti itu. Insyaallah," ujarnya.