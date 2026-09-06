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HOME SPORTS MOTOGP

Murid Marc Marquez Lebih Layak Jadi Rekan Setim Fabio Quartararo di Tim Pabrikan Honda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |15:57 WIB
Murid Marc Marquez Lebih Layak Jadi Rekan Setim Fabio Quartararo di Tim Pabrikan Honda
Diogo Moreira dinilai lebih layak naik ke tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: Instagram/@diogomoreira_11)
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CAL Crutchlow menilai Diogo Moreira lebih layak jadi rekan setim Fabio Quartararo di tim pabrikan Honda HRC Castrol untuk MotoGP 2027. Bukti sudah ditunjukkan pembalap asal Brasil itu di MotoGP 2026.

HRC sudah mengumumkan Quartararo sebagai pembalap tim pabrikan untuk MotoGP 2027 dan 2028. Sementara, rekan setimnya hingga kini belum diketahui. 

Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: X/@HRC_MotoGP)
Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol (Foto: X/@HRC_MotoGP)

Moreira, yang saat ini balapan bareng LCR Honda, punya kontrak hingga 2027. Di saat bersamaan, HRC sudah mengumumkan akan mempromosikan David Alonso ke MotoGP musim depan.

1. Diogo Moreira Layak

Keputusan Honda untuk mengulur pengumuman soal siapa rekan setim Quartararo cukup disayangkan. Bagi Crutchlow, kursi kosong itu layak diberikan kepada Moreira yang merupakan murid dari Marc Marquez.

“Dia layak berada di sana sebelum David Alonso, menurut pendapat saya,” kata Crutchlow, dikutip dari Crash, Minggu (6/9/2026).

“Dia sudah bersama motor ini selama setahun. Dia secara reguler mengalahkan penunggang motor Honda lainnya, atau sering berada di posisi itu, di tahun pertamanya sebagai rookie,” imbuhnya.

 

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