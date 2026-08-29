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HOME SPORTS MOTOGP

4 Tim yang Belum Lengkapi Susunan Pembalap di MotoGP 2027, Nomor 1 Kepunyaan Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |04:30 WIB
4 Tim yang Belum Lengkapi Susunan Pembalap di MotoGP 2027, Nomor 1 Kepunyaan Valentino Rossi
Berikut empat tim yang belum melengkapi susunan pembalap di MotoGP 2027 (Foto: VR46 Racing Team)
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BERIKUT empat tim yang belum melengkapi susunan pembalap di MotoGP 2027. Salah satunya adalah kepunyaan Valentino Rossi.

Bursa transfer pembalap MotoGP 2027 semakin menarik. Dari 12 tim yang ada, sebanyak delapan di antaranya telah memenuhi line up musim depan.

Empat tim lainnya masih menyisakan setidaknya satu kursi kosong. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

4 Tim yang Belum Lengkapi Susunan Pembalap di MotoGP 2027

1. VR46 Racing Team

VR46 Racing Team

Tim balap kepunyaan Valentino Rossi ini baru meresmikan seorang Fermin Aldeguer. Rider asal Spanyol itu terikat kontrak dengan Ducati Corse di mana VR46 adalah tim satelit resminya.

Satu kursi lagi masih kosong untuk saat ini. VR46 memilih mempertahankan kebijakan adanya pembalap dari Italia. Besar kemungkinan, posisi itu akan diisi oleh Nicolo Bulega yang juga dikontrak oleh Ducati.

2. Red Bull KTM Tech3

Pembalap KTM Tech3, Enea Bastianini dan Maverick Vinales. (Foto: MotoGP)

Tim balap satu ini baru saja mengumumkan kedatangan seorang Luca Marini. Tech3 sendiri sudah pasti melepas duo ridernya yakni Maverick Vinales dan Enea Bastianini untuk MotoGP 2027.

Satu kursi lagi masih lowong di tim satelit Red Bull KTM tersebut. Mereka tampak masih menunggu siapa yang hendak dipromosikan oleh pabrikan asal Austria itu sebelum menentukan pilihan.

 

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