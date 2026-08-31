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Runner up MotoGP Aragon 2026, Pedro Acosta: Gampang Saja Salip Marco Bezzecchi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |10:41 WIB
Runner up MotoGP Aragon 2026, Pedro Acosta: Gampang Saja Salip Marco Bezzecchi
Pedro Acosta (37) sukses jadi runner up MotoGP Aragon 2026 di belakang Marc Marquez dan di depan Marco Bezzecchi (Foto: Facebook/MotoGP)
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ALCANIZ – Pedro Acosta sukses jadi runner up MotoGP Aragon 2026. Usai lomba, ia mengaku sangat mudah menyalip Marco Bezzecchi untuk posisi dua dan finis di belakang Marc Marquez.

Seri ke-13 MotoGP 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu 30 Agustus malam WIB, itu diwarnai duel seru di putaran keenam. Marquez dan Bezzecchi melaju berdampingan di trek lurus.

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Keduanya sama-sama berusaha memasuki tikungan terakhir di depan yang lain. Marquez, yang melesat dari posisi dua, tak mau kalah dengan Bezzecchi dan berusaha mengambil alih pimpinan lomba.

1. Ambil Keuntungan

Duel seru memang berhasil dimenangi oleh Marquez. Tapi, Acosta juga mampu mengambil keuntungan. Ia ikut menyalip Bezzecchi dan naik ke posisi dua hingga akhir balapan.

“Itu adalah momen saya untuk mencoba mengejar Marc dan Marco dan berusaha mengimbangi mereka. Pada akhirnya, mereka berdua ada di sisi kiri trek dan saya sedikit mendapat slipstream, lalu saya bergerak ke kanan,” papar Acosta, dikutip dari Crash, Senin (31/8/2026).

“Pada akhirnya, saya berada di posisi yang tepat, meski saya harus sedikit menggunakan kerb. Itu adalah manuver menyalip yang gampang, saya bisa bilang begitu, karena laju saya (sebelum menyalip Bezzecchi),” imbuh pria berkebangsaan Spanyol tersebut.

 

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