Luca Marini Tak Menyesal Gagal Ikuti Jejak Valentino Rossi di MotoGP

Luca Marini merasa tidak menyesal gagal mengikuti jejak abang tirinya Valentino Rossi dengan bergabung ke tim pabrikan Yamaha (Foto: Instagram/@lucamarini10)

LUCA Marini merasa tidak menyesal gagal mengikuti jejak abang tirinya Valentino Rossi dengan bergabung ke tim pabrikan Yamaha. Pada akhirnya, ia memilih jalan kariernya sendiri.

Marini baru saja resmi bergabung dengan tim satelit Red Bull KTM Tech3. Adik tiri Valentino Rossi itu diikat dengan kontrak selama dua tahun setelah dilepas tim pabrikan Honda HRC Castrol.

1. Cukup Disayangkan

Keputusan Marini bergabung dengan tim satelit itu cukup disayangkan. Pasalnya, ia sempat dirumorkan masuk radar tim pabrikan Yamaha di awal MotoGP 2026.

Soal yang satu itu, Marini mengaku memang ada kesempatan yang terbuka. Tapi, pada akhirnya, ia menjatuhkan pilihan kepada KTM Tech3.

“Ini bukan yang waktu yang tepat untuk berbicara soal itu. Tapi, tentu saja, ada kesempatan (gabung Yamaha),” aku Marini, melansir dari Crash, Sabtu (29/8/2026).

“Tapi, pada akhirnya, setiap kali saya berusaha yang terbaik, bahkan bicara dengan orang-orang soal keputusan itu, semuanya seperti ini. Jadi, saya hanya akan menikmati tahun depan,” sambung Maro.