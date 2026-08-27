Sepakat dengan Marc Marquez, Luca Marini Yakin Rookie MotoGP 2027 Bakal Menggila

Luca Marini yakin rookie di MotoGP 2027 bakal menggila karena faktor ban (Foto: MotoGP)

PERGANTIAN pemasok ban tunggal dari Michelin ke Pirelli diyakini akan mengubah peta persaingan pada MotoGP 2027. Luca Marini pun setuju dengan pendapat Marc Marquez.

MotoGP 2027 memasuki era baru. Pengurangan kapasitas mesin dari 1000cc ke 850cc dan regulasi ketat soal perangkat aerodinamika, diyakini akan mengubah peta persaingan juara dunia.

1. Peralihan Ban

Ditambah lagi, musim depan pemasok tunggal ban beralih ke Pirelli. Belum lama ini, Marquez meyakini para pembalap dari Moto2, bakal memegang keuntungan musim depan.

“Motor akan berubah tapi tidak banyak. Maksudnya, tenaga mesin motor tahun depan akan sedikit berkurang, tetapi bannya akan membuat perbedaan besar,” kata Marquez, dikutip dari Crash.

“Saya pikir para pembalap muda yang datang dari Moto2, mereka seperti ‘lahir’ dengan ban Pirelli. Jadi, akan lebih mudah untuk beradaptasi (dengan ban) buat mereka,” tandasnya.

Prediksi serupa dibuat Marini. Ia juga mengungkapkan, motor generasi baru akan sedikit lebih lambat dibandingkan pendahulunya. Karena itu, ban bakal berperan penting.