Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Belajar dari Marc Marquez, Joan Mir Yakin Kariernya Moncer Lagi Bareng Gresini Racing

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |01:33 WIB
Belajar dari Marc Marquez, Joan Mir Yakin Kariernya Moncer Lagi Bareng Gresini Racing
Joan Mir tidak menampik alasannya bergabung dengan Gresini Racing pada MotoGP 2027 karena kakak beradik Marc Marquez dan Alex Marquez (Foto: Instagram/@joanmir36official)
A
A
A

JOAN Mir tidak menampik alasannya bergabung dengan Gresini Racing pada MotoGP 2027 karena kakak beradik Marc Marquez dan Alex Marquez. Ia yakin tim asal Faenza, Italia, itu bisa membangkitkan lagi kariernya.

Mir memutuskan meninggalkan tim pabrikan Hondah HRC Castrol dan menerima pinangan Gresini Racing. Kepindahan itu langsung mengingatkan langkah yang diambil Marquez bersaudara pada 2023 dan 2024.

1. Profil Gresini Racing

Marc Marquez. Alex Marquez. Gresini Racing

Sang juara dunia MotoGP 2020 tidak menampik kepindahan itu terinspirasi dari Marc dan Alex. Karier keduanya bisa lebih panjang karena sempat merasakan seperti apa atmosfer di Gresini.

“Marc pergi ke Gresini di momen terburuk dalam kariernya. Alex juga begitu. Dia hampir keluar dari MotoGP. Lihat mereka sekarang,” kata Mir, dikutip dari Motosan, Kamis (27/8/2026).

“Mereka menikmati berkendara motor, mereka punya karier yang lebih panjang. Saya sangat termotivasi untuk masa depan, saya tidak mau berbohong,” sambung pria asal Spanyol tersebut.

Lebih lanjut, Mir mengakui motivasi lainnya adalah karena Gresini Racing selalu mendapat motor yang kompetitif dari Ducati. Itulah yang mendorongnya berani mengambil risiko seperti Marc Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/38/3238341/luca_marini_yakin_rookie_di_motogp_2027_bakal_menggila_karena_faktor_ban-lctD_large.jpg
Sepakat dengan Marc Marquez, Luca Marini Yakin Rookie MotoGP 2027 Bakal Menggila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/38/3238413/fermin_aldeguer_akhirnya_resmi_hengkang_ke_tim_vr46_racing_team-hLjt_large.jpg
Resmi, Fermin Aldeguer Hijrah ke Timnya Valentino Rossi Mulai MotoGP 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/38/3238352/luca_marini_resmi_bergabung_dengan_ktm_tech3_untuk_motogp_2027-NneL_large.jpg
Luca Marini Resmi Gabung KTM Tech3 untuk MotoGP 2027, CEO Tim: Dia Punya Pengalaman dan Kecepatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/38/3238224/marc_marquez-6TV4_large.jpg
Perpanjang Kontrak hingga 2028, Marc Marquez Bisa Hengkang dari Ducati Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/38/3238061/motogp-qIH1_large.jpg
Update Daftar Pembalap MotoGP 2027, Enea Bastianini Gabung Trackhouse
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/23/38/3237805/marc_marquez_mewaspadai_para_pembalap_yang_sudah_lebih_dulu_terbiasa_atau_memakai_ban_pirelli_pada_motogp_2027-MNwo_large.jpg
Gara-Gara Ban, Marc Marquez Waspadai Rookie MotoGP 2027
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement