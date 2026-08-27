Belajar dari Marc Marquez, Joan Mir Yakin Kariernya Moncer Lagi Bareng Gresini Racing

Joan Mir tidak menampik alasannya bergabung dengan Gresini Racing pada MotoGP 2027 karena kakak beradik Marc Marquez dan Alex Marquez (Foto: Instagram/@joanmir36official)

JOAN Mir tidak menampik alasannya bergabung dengan Gresini Racing pada MotoGP 2027 karena kakak beradik Marc Marquez dan Alex Marquez. Ia yakin tim asal Faenza, Italia, itu bisa membangkitkan lagi kariernya.

Mir memutuskan meninggalkan tim pabrikan Hondah HRC Castrol dan menerima pinangan Gresini Racing. Kepindahan itu langsung mengingatkan langkah yang diambil Marquez bersaudara pada 2023 dan 2024.

1. Profil Gresini Racing

Sang juara dunia MotoGP 2020 tidak menampik kepindahan itu terinspirasi dari Marc dan Alex. Karier keduanya bisa lebih panjang karena sempat merasakan seperti apa atmosfer di Gresini.

“Marc pergi ke Gresini di momen terburuk dalam kariernya. Alex juga begitu. Dia hampir keluar dari MotoGP. Lihat mereka sekarang,” kata Mir, dikutip dari Motosan, Kamis (27/8/2026).

“Mereka menikmati berkendara motor, mereka punya karier yang lebih panjang. Saya sangat termotivasi untuk masa depan, saya tidak mau berbohong,” sambung pria asal Spanyol tersebut.

Lebih lanjut, Mir mengakui motivasi lainnya adalah karena Gresini Racing selalu mendapat motor yang kompetitif dari Ducati. Itulah yang mendorongnya berani mengambil risiko seperti Marc Marquez.