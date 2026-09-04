Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Perjalanan Mia Audina, Alasan di Balik Keputusan Tinggalkan Pelatnas PBSI hingga Jadi Ratu Bulu Tangkis Eropa

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |15:00 WIB
Kisah Perjalanan Mia Audina, Alasan di Balik Keputusan Tinggalkan Pelatnas PBSI hingga Jadi Ratu Bulu Tangkis Eropa
Legenda bulu tangkis Indonesia, Mia Audina. (Foto: PBSI)
A
A
A

MIA Audina Tjiptawan mencatatkan namanya dalam sejarah bulu tangkis dunia sebagai atlet berbakat luar biasa. Pemain kelahiran Jakarta ini sudah mampu mencuri perhatian publik olahraga internasional sejak usianya masih sangat muda.

Label "Si Anak Ajaib" melekat padanya berkat performa impresif di panggung persaingan internasional. Pada usia 14 tahun, Mia sukses menjadi penentu kemenangan tim Indonesia saat meraih trofi Piala Uber 1994.

Kehebatannya berlanjut saat mempersembahkan medali perak untuk Indonesia pada Olimpiade Atlanta 1996 di usia 17 tahun. Prestasi tersebut menjadikannya salah satu peraih medali Olimpiade termuda dalam sejarah cabang olahraga bulu tangkis.

1. Mundurnya sang Bintang dari Pelatnas PBSI

Memasuki akhir era 1990-an, dinamika kehidupan pribadi Mia Audina mengarahkan kariernya ke persimpangan jalan. Keputusan besar diambil usai ibunda tercinta yang menjadi penopang kariernya meninggal dunia.

Kesedihan mendalam atas kepergian sosok tercinta tersebut memengaruhi perjalanan kariernya di Tanah Air. Di saat bersamaan, Mia memutuskan untuk menikah dengan pria berkebangsaan Belanda, Tylio Lobman, pada tahun 1999.

Mia Audina
Mia Audina

Kombinasi antara masa duka dan niat untuk mendampingi sang suami membuatnya mengajukan pengunduran diri dari Pelatnas PBSI. Langkah tersebut sekaligus menandai akhir dari pengabdian awalnya bagi bulu tangkis Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/40/3239927/ye_zhaoying-lb69_large.jpg
Kisah Kelam Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Dibuang Negaranya Sendiri Akibat Bongkar Pengaturan Skor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/40/3239696/xia_xuanze-LpYC_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Xia Xuanze, Rival Taufik Hidayat yang Tersandung Kasus Hukum dan Disiplin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/40/3239340/tim_bulu_tangkis_muda_indonesia_di_tokyo_international_youth_sports_games-q8Rb_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Juara 2 di Ajang Tokyo International Youth Sports Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/40/3239284/dejan_ferdinansyah_bersama_apriyani_rahayu-SLcm_large.jpg
Respons Berkelas Dejan/Apriyani Usai Juara Pontianak International Challenge 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/40/3239077/dejan_ferdinansyah_bersama_apriyani_rahayu-XVjb_large.jpg
Lolos Final Pontianak International Challenge 2026, Dejan/Apriyani Pede Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/40/3238708/dejan_dan_apriyani_rahayu_lolos_perempatfinal_polytron_pontianak_international_challenge_2026-UNnP_large.jpg
Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu Puji Verrell Yustin Mulia/Bernadine: Mereka Luar Biasa!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement